Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Segundo Trump, motivo seria forma como organização está lidando com o coronavírus. Foto: D. Myles Cullen/The White House Segundo Trump, motivo seria forma como organização está lidando com o coronavírus. (Foto: D. Myles Cullen/The White House) Foto: D. Myles Cullen/The White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que instruiu seu governo a interromper, pelo menos temporariamente, o financiamento à OMS (Organização Mundial da Saúde) em função de como o organismo está lidando com a pandemia do coronavírus. Ele também falou em reabrir a economia em breve.

Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump disse que a OMS tinha “falhado em seu dever básico e deve ser responsabilizada”. Ele disse que o grupo tinha promovido “desinformação” acerca da China sobre o vírus, o que provavelmente levou a um surto mais amplo do que deveria ter ocorrido.

Reabrir economia

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse segunda-feira (13) que o governo está próximo de completar um plano para reabrir a economia do país, que foi amplamente paralisada para desacelerar a propagação do novo coronavírus.

No briefing diário à imprensa, Trump afirmou que o número de mortes pelo vírus no país começou a diminuir, indicando que as iniciativas de distanciamento social haviam sido bem-sucedidas.

Os governadores estaduais, enquanto isso, parecem discutir planos para retomar a atividade econômica sem buscar informações do governo Trump.

Nove estados nas costas Leste e Oeste dos EUA disseram ontem que haviam começado o planejamento para a reabertura gradual de suas economias e a suspensão dos decretos para ficar em casa.

O vírus matou mais de 22 mil pessoas nos Estados Unidos e paralisou todos os deslocamentos e setores não essenciais.

À pergunta se os governadores ou o governo federal tomariam a decisão de reabrir escolas e empresas fechadas, o presidente respondeu que tem a autoridade final.

“O presidente dos Estados Unidos toma as decisões”, disse. “Dito isso, vamos trabalhar com os estados.”

