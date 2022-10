Política Número de seguidores de Lula e Bolsonaro nas redes sociais aumenta durante as eleições

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Bolsonaro é o quarto mandatário com mais seguidores no Facebook, Instagram e Twitter em todo o mundo

Os perfis oficiais do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do seu adversário na disputa ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas redes sociais são canhões de comunicação e ganharam ainda mais relevância nas eleições deste ano.

Desde o início da campanha, em 16 de agosto, até domingo (23), o presidente acumulou 5,1 milhões de novos seguidores, somando números do Facebook, Instagram e Twitter. Já Lula somou 4,5 milhões de novos seguidores.

Tanto o ex-presidente como o atual mandatário figuram entre os políticos com mais seguidores em todo o planeta. Bolsonaro acumula 48,2 milhões nas três redes, e Lula tem 19,3 milhões.

As estratégias de campanha não se resumem, contudo, ao engajamento orgânico das contas oficiais dos presidenciáveis. As estratégias abarcam ações coordenadas de influenciadores digitais e impulsionamentos de conteúdos.

Em relação ao alcance orgânico de contas oficiais, Bolsonaro está na frente do seu adversário. O presidente tem mais do que o dobro dos seguidores de Lula.

Seguidores de Bolsonaro

Facebook: 15 milhões

Twitter: 9,4 milhões

Instagram: 23,8 milhões

Seguidores de Lula

Facebook: 5,3 milhões

Twitter: 5,1 milhões

Instagram: 8,9 milhões

Desde o pleito de 2018, Bolsonaro tem nas redes sociais fortes canais de comunicação com apoiadores. No primeiro turno das últimas eleições, ele tinha oito segundos de propaganda no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Portanto, a internet foi protagonista da sua campanha naquele momento.

O atual presidente é também o quarto mandatário com mais seguidores em todo o mundo. Ele fica atrás apenas de Narendra Modi (201,2 milhões), primeiro-ministro da Índia; Joko Widodo (77,5 milhões), presidente da Indonésia; e Joe Biden (64,7 milhões), presidente dos Estados Unidos. Os números levam em consideração as três redes sociais listadas anteriormente.

O candidato à reeleição fica na frente de líderes populares nas redes sociais como Volodymyr Zelensky (26,6 milhões), presidente da Ucrânia; e Recep Tayyip Erdogan (39,5 milhões), presidente da Turquia.

