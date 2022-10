Economia Receita Federal libera consulta a lote residual do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

O pagamento da restituição será feito no dia 31 deste mês Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal libera, na manhã desta segunda-feira (24), a consulta a um lote residual do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2022, ano-base 2021.

Cerca de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o Fisco receberão o valor total de R$ 800 milhões. Para saber se teve a restituição liberada, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal. Basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal.

O pagamento será feito no dia 31 deste mês, na conta informada na declaração do IRPF. Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do site do banco ou ligando para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).

