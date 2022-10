Política Evento em apoio a Lula é interrompido após tiroteio no Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

O petista não estava presente no ato Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação O petista não estava presente no ato. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Um tiroteio interrompeu um evento em apoio ao candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de domingo (23), em Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O ato contou com a presença da governadora do Estado, Fátima Bezerra (PT).

Lula não estava no evento. Ninguém ficou ferido. “Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba”, escreveu a governadora nas redes sociais.

O discurso que ela faria foi cancelado. De acordo com a coordenação da campanha de Lula, os tiros foram disparados por um homem que estava em uma motocicleta nas proximidades do evento. A equipe de segurança da governadora reagiu. “A equipe de segurança da governadora agiu prontamente para proteger os participantes da atividade”, informou a campanha do petista.

O atirador fugiu do local. A motivação dos disparos e quem seria o alvo dos tiros é desconhecida. O caso está sendo investigado.

