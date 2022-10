Mundo Coreias do Norte e do Sul trocam tiros de advertência

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tem desafiado a comunidade internacional ao realizar testes armamentistas Foto: KCNA O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tem desafiado a comunidade internacional ao realizar testes armamentistas. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

As Coreias do Norte e do Sul trocaram tiros de advertência nesta segunda-feira (24), acusando-se mutuamente de violação da fronteira marítima.

O Estado-Maior Conjunto de Seul disse que transmitiu avisos e disparou tiros de advertência ao ver um navio mercante norte-coreano que cruzou a NLL (Linha de Limite Norte), por volta das 3h40min desta segunda (no horário local).

Já os militares da Coreia do Norte afirmaram que efetuaram dez disparos de artilharia de foguetes depois que um navio da Marinha sul-coreana violou a NLL.

“Ordenamos contra-medidas iniciais para expulsar fortemente o navio de guerra inimigo”, disse um porta-voz do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia do Norte, segundo a agência de notícias oficial KCNA.

“Mais uma vez, pedimos à Coreia do Norte que cesse imediatamente provocações e acusações consistentes que prejudicam a paz e a estabilidade da península coreana, bem como a comunidade internacional”, afirmou o Estado-Maior Conjunto de Seul.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte lançou mísseis balísticos de curto alcance e centenas de tiros de artilharia nas costas Leste e Oeste em protesto contra atividades militares da Coreia do Sul.

As tropas sul-coreanas iniciaram os seus exercícios anuais de defesa em Hoguk na semana passada, em conjunto com os Estados Unidos. Pyongyang chamou as atividades de provocações.

