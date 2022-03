Mundo “Nunca tivemos tanta força”, diz Putin em estádio lotado em Moscou

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente da Rússia, Vladimir Putir, participa de evento em comemoração aos oito anos da anexação da Crimeia pela Rússia. Foto: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin Presidente da Rússia, Vladimir Putir, participa de evento em comemoração aos oito anos da anexação da Crimeia pela Rússia. (Foto: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin) Foto: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Shows de cantores pop, músicas nacionalistas, bandeiras, telões e efeitos especiais. Esse foi o cenário no qual o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursou para cerca de cem mil pessoas em um estádio de Moscou nesta sexta-feira (18).

Em meio à guerra da Ucrânia, o líder russo fez um discurso recheado de tons nacionalistas e afirmou que seu país nunca teve “tanta força” como agora.

Ovacionado por apoiadores, Putin enalteceu ainda as tropas russas que estão na Ucrânia e parabenizou soldados que estão lutando no front. Para justificar o que chamou de “operação militar” no país vizinho, o líder russo alegou que está salvando os ucranianos de forças neonazistas e “evitando um genocídio” por lá.

“A Rússia já tinha feito todo o possível para levantar a Crimeia. Sebastopol criou uma barreira contra os neonazistas, e as pessoas em Donbass também não concordaram com esse governo”, discursou o presidente russo.

Oficialmente, o evento foi realizado para celebrar os oito anos da anexação pela Rússia da região da Crimeia, que antes pertencia à Ucrânia. A festa ocorreu no estádio de Luzhniki, que, em 2018, sediou a cerimônia de abertura e a partida final da Copa do Mundo, vencida pela França. Construído na década de 1950, o estádio sediava também jogos da seleção de futebol da União Soviética.

Com capacidade para 90 mil pessoas, o local estava totalmente lotado por pessoas balançando bandeiras da Rússia e vestidas com as cores do país. Do lado de fora, centenas de pessoas também acompanhavam a festa dentro do estádio através de um telão.

Antes e depois do discurso de Putin, houve shows com nomes do pop russo que apoiam o regime atual ou que ainda não se manifestaram contra a guerra. Artistas cantaram também clássicos do nacionalismo do país e canções que enaltecem soldados de guerra.

Interrupção da transmissão

Mas um episódio roubou as atenções. Já na parte final do discurso de Putin, a transmissão, feita pela TV estatal russa, foi bruscamente interrompida e transferida para um show que havia sido transmitido pouco antes do discurso do presidente russo.

Houve rumores de que algum episódio inesperado pudesse ter causado a interrupção, mas o Kremlin alegou que houve uma falha técnica e, por isso, o trecho final do discurso não pode ser transmitido no momento. Putin deixou o estádio logo após o discurso, segundo relataram a agências de notícias assistentes do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo