Imagens de satélite mostram a palavra “crianças” escrita em russo no chão, do lado de fora do Mariupol Drama Theatre, com telhado vermelho.

Imagens de satélite mostram a palavra “crianças” escrita em russo no chão, do lado de fora do Mariupol Drama Theatre, com telhado vermelho. (Foto: Reprodução)

Foto: Reprodução