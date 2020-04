Acontece Nutricionista dá dicas de como higienizar legumes, frutas, verduras e embalagens de produtos

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Sesc)

Mesmo com a orientação das autoridades em saúde para evitar o contato social e combater a propagação do novo coronavírus, ainda é necessário fazer algumas atividades na rua. A ida ao supermercado para comprar alimentos é uma dessas saídas indispensáveis, mas há cuidados que podem ser tomados para evitar a contaminação, como a higienização de frutas, legumes, verduras e embalagens de produtos.

Para economizar o álcool gel, a nutricionista do Sesc Lajeado, Juliette Carvalho, mostra outras alternativas para limpar as embalagens plásticas: “Podemos guardar o álcool gel para a higienização das mãos, que é mais importante. Na higienização das compras, você pode utilizar a água sanitária, diluindo uma colher de sopa em um litro de água, ou água e sabão. É importante separar uma esponja para utilizar apenas na limpeza das embalagens e depois lavá-las em água corrente para tirar o excesso”.

Além dessa mistura servir para a limpeza das embalagens e produtos, também é a melhor opção para higienizar frutas, verduras e legumes em casa. “As frutas e legumes mais resistentes, como maçã, laranja, melão, banana, batata e cenoura, por exemplo, devem ser retiradas das embalagens do mercado e armazenadas em fruteiras. Já as verduras mais sensíveis ao calor, especialmente as folhosas, como alface e rúcula, ou até mesmo aqueles alimentos que já estiverem mais maduros, devem ser armazenados na geladeira, mas antes devem ter suas embalagens originais substituídas por potes ou saquinhos plásticos próprios para guarda de alimentos”, acrescenta a coordenadora de Nutrição do Sesc/RS, Cláudia Rodrigues.

A higienização com água corrente e desinfecção com a solução clorada deve ocorrer apenas antes do consumo, para não gerar um ambiente úmido que favoreça a multiplicação de bactérias e evitar que estraguem mais rapidamente. Os alimentos que terão a casca desprezada deverão ser lavados primeiramente em água corrente e a solução com cloro poderá ser passada com uma bucha ou escova destinada somente para esse uso. Depois, é só enxaguar com água corrente novamente e secá-los com papel toalha antes de consumir.

“Já os alimentos que serão consumidos com casca ou que não possuem cascas, devem ser lavados criteriosamente, um a um, inicialmente em água corrente e depois imersos em solução clorada por 15 minutos, para depois serem novamente enxaguados em água corrente, retirando resíduos do cloro”, finaliza Cláudia.

