Acontece Ginástica, judô, dança, bingo e artesanato: aulas ao vivo promovem interação durante isolamento

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Sesc)

A equipe do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, resolveu criar uma programação de aulas ao vivo pelas redes sociais. Diariamente, os professores abrem virtualmente as portas das suas casas para levar energia e incentivo com ginástica, ritmos, judô e até desafios de embaixadinha, chute a gol em meio a pernas de cadeiras e quiz sobre conhecimentos ligados ao futebol.

Já foram milhares de visualizações nos vídeos pela página do Facebook. De acordo com o subgerente da unidade, Vinícius Kaster, para quem já está acostumado, a atividade física pode fazer muita falta na rotina, e, por outro lado, esse período pode ser uma ótima oportunidade para desenvolver um novo hábito. “Os conteúdos têm um lado educativo, mas o mais importante é que estão fortalecendo a relação dos alunos com os professores, eles interagem durante a aula e isso tem sido muito positivo”, conta ele, ao salientar que várias pessoas, até mesmo que estão fora do País, estão assistindo e conhecendo o trabalho realizado pelo Sesc.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece