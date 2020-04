Acontece Faculdade oferece cursos on-line e gratuitos durante o mês de abril

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Para que o período de isolamento social seja utilizado para aprimorar os conhecimentos, a Faculdade Fipecafi, mantida pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), está oferecendo cursos on-line totalmente gratuitos neste mês. Os cursos abordam questões relacionada a investimentos para iniciantes e a utilização da calculadora financeira.

Conheça e saiba mais sobre os cursos gratuitos oferecidos na plataforma on-line pela Faculdade Fipecafi:

Utilizando a HP-12C: Aspectos básicos

Saber manusear a calculadora financeira (HP-12C) corretamente é essencial e neste curso com duração de uma hora serão apresentadas as funções básicas para que cada um possa aplicar o aprendizado no dia a dia. Como a matemática financeira é presente na rotina de diversos profissionais, sejam em cálculos de juros, pagamentos, descontos ou cálculos de financiamentos, utilizar a calculadora de forma assertiva trará eficácia e precisão para as tomadas de decisões. Inscrição aqui.

Data: 14 de abril de 2020

Horário: das 18h às 19h

Utilizando a HP-12C: Funções Financeiras

Neste curso, que terá duração de uma hora, serão apresentados aspectos específicos das funções financeiras da calculadora financeira (HP-12C). Para participar desse módulo é desejável que o participante tenha conhecimentos básicos sobre a utilização da calculadora HP12-C. Inscrição aqui.

Data: 21 de abril de 2020

Horário: das 18h às 19h

Investimentos para Iniciantes

O objetivo deste curso é apresentar os conceitos essenciais para realização de investimentos, trazendo as características das principais aplicações disponíveis no mercado. Serão abordados os primeiros passos para montar uma carteira de investimentos diversificada, segura e rentável. Com o curso, o investidor conhecerá opções como o Tesouro Direto, LCI e LCA, CDB e CDI, Fundos de Investimento e Ações, para que assim possa começar a elaborar suas estratégias de investimento. A carga horária do curso é de quatro horas. Inscrição aqui.

Data: 27 e 28 de abril de 2020

Horário: das 17h às 19h

