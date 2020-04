Acontece Unicred Porto Alegre entrega doações a famílias carentes em Osório

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Unicred)

Ao longo dos anos, a Unicred Porto Alegre, instituição financeira cooperativa, exclusiva da área da Saúde, vem promovendo a qualidade de vida das pessoas em todas as comunidades onde está presente. Esta atuação se intensifica, em especial neste momento em que a sociedade sofre os graves impactos da pandemia da Covid-19.

Neste último final de semana foi feita a distribuição de alimentos as famílias carentes do município de Osório. Ao todo, foram distribuídas 60 cestas básicas, em um movimento que deve continuar nas próximas semanas e meses. A arrecadação foi realizada pelo presidente, conselheiros, diretores e colaboradores da entidade.

O diretor-Geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo de Souza, fez questão de participar pessoalmente da entrega dos produtos na cidade. Conforme Souza, é preciso colaborar no sentido de diminuir o sofrimento de pessoas que estão enfrentando dificuldades com a situação do coronavírus na saúde e economia. “Estimamos que mais doações sejam incentivadas, porque mesmo pequenos movimentos, como este, são extremamente positivos junto àqueles que mais precisam”, disse o diretor-Geral da Unicred Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece