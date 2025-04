Política O almoço sigiloso entre Gusttavo Lima, Bolsonaro e Tarcísio

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Jair Bolsonaro, Gusttavo Lima e Tarcísio de Freitas tiveram almoço secreto no Palácio dos Bandeirantes. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um almoço no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o cantor Gusttavo Lima. O encontro, que durou cerca de quatro horas, foi tratado de maneira sigilosa por todos os participantes.

Tarcísio não incluiu o almoço em sua agenda e nem Bolsonaro relatou a seus assessores mais próximos com quem era o encontro. A agenda aconteceu na sexta-feira, 14 de março

Interlocutores de Gusttavo Lima relataram à coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, que, no almoço, o cantor bateu o martelo de que não seria mais candidato. Poucos dias depois, o artista anunciou sua desistência publicamente. Em janeiro, Gusttavo Lima havia declarado pretensões de concorrer ao Palácio do Planalto. O encontro foi marcado por trocas de elogios entre os três presentes.

Afagos públicos

Em outra frente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), participaram juntos de eventos no estado nessa sexta-feira (5), em meio às movimentações políticas que já visam as eleições de 2026. A agenda incluiu um almoço reservado no Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, e a abertura da ExpoLondrina – tradicional feira agroindustrial que reúne também shows de música sertaneja. A programação deve ser encerrada com um jantar informal.

Durante os compromissos, Bolsonaro e Ratinho trocaram afagos públicos. O governador abriu as declarações com um gesto de cortesia: “Sempre um prazer receber o presidente Bolsonaro no Paraná.”

Já o ex-presidente retribuiu o carinho e reforçou o convite para que Ratinho se filie ao PL, ecoando o desejo do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Deputados federais como Sóstenes Cavalcante (RJ) e Filipe Barros (PR) também acompanharam os encontros.

“Você é muito bem-vindo no PL”, teria dito Bolsonaro, segundo interlocutores presentes no almoço.

O cardápio do encontro incluiu chá de mate e suco de laranja como bebidas, além de carnes de churrasco com acompanhamentos.

Eleições de 2026

Durante a reunião no Palácio Iguaçu, os dois conversaram sobre o cenário político, as eleições de 2026 e a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Embora apoie a iniciativa nos bastidores, Ratinho não participará do ato convocado por Bolsonaro em São Paulo no próximo domingo, pois estará em viagem aos Estados Unidos.

No discurso durante a ExpoLondrina, Bolsonaro voltou a elogiar o governador, destacando a relação de parceria entre ambos durante seu mandato na Presidência. Aproveitou também para defender o agronegócio e criticar as invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Ratinho Júnior é apontado como um dos possíveis herdeiros do capital político de Bolsonaro. Inelegível, o ex-presidente tem pelo menos quatro governadores em busca de seu apoio para 2026. Atualmente, Ratinho é considerado o segundo nome mais próximo de Bolsonaro, atrás apenas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A movimentação em território paranaense coincidiu com o lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à Presidência, em evento realizado em Salvador (BA). Em seu discurso, Caiado fez questão de enfatizar independência:

“Não sou candidato da barra da saia de ninguém.”

Bolsonaro desembarcou em Curitiba no fim da manhã de sexta e foi recepcionado por apoiadores aos gritos de “mito” no Aeroporto Afonso Pena. À imprensa local, declarou ter “grande apreço” por Ratinho Júnior, mas ressaltou que apoiar sua candidatura presidencial “não está na pauta” das conversas.

Tarcísio de Freitas também foi convidado para os eventos, mas não compareceu devido a compromissos com seu secretariado em São Paulo. A expectativa de bastidores era reunir os três governadores em uma espécie de ensaio para uma eventual chapa conjunta em 2026.

Há especulações de que Ratinho possa ser o vice em uma chapa encabeçada por Tarcísio. O evento, neste cenário, seria o primeiro gesto público dessa possível composição. Também se cogita a possibilidade de o governador paranaense dividir palanque com um dos filhos de Bolsonaro, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Uma aliança com Tarcísio, no entanto, seria mais palatável ao PSD, que poderia lançar Gilberto Kassab — presidente nacional da legenda — ao governo de São Paulo, caso o atual governador dispute a Presidência da República. As informações são do jornal O Globo.

