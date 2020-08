Esporte O Arsenal vence o Chelsea e é campeão da Copa da Inglaterra

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Arsenal conquista a Copa da Inglaterra em cima do Chelsea. (Foto: Reprodução)

O Arsenal derrotou o Chelsea por 2 a 1 neste sábado (01), em Wembley, e conquistou a Copa da Inglaterra. Foi o 14º título do time na história da competição, ampliando a vantagem como maior vencedor do torneio. A finalíssima foi marcada pelo brilho de Aubameyang, que marcou duas vezes: uma de pênalti, e outra num golaço no segundo tempo. Além disso, o Arsenal garantiu vaga na próxima Liga Europa.

29 gols

Capitão na finalíssima deste sábado, o atacante Aubameyang encerrou esta temporada com 29 gols pelo Arsenal. Desde que ele estreou pelo time, em fevereiro de 2018, nenhum outro jogador do futebol inglês marcou tantos gols. Ele tem 69 no total.

A campanha do campeão

A trajetória do Arsenal rumo ao título contou com vitórias sobre o Leeds United (1 a 0), Bournemouth (2 a 1), Portsmouth (2 a 0), Sheffield (2 a 1), Manchester City (2 a 0), e a derradeira sobre o Chelsea (2 a 1). Seis vitórias, 11 gols marcados e três sofridos. O título da FA Cup salva uma temporada fraca, com o oitavo lugar no Campeonato Inglês.

Bruxa solta

Esta edição da Copa da Inglaterra ficou marcada pela quantidade de lesões. O Chelsea foi o time que mais sofreu com elas. Perdeu Azpilicueta, Pulisic e Pedro. Como se não bastasse, ainda teve Kovacic expulso no segundo tempo.

David Luiz

David Luiz é sinônimo de troféu por onde passa. O título da Copa da Inglaterra foi o primeiro do zagueiro com a camisa do Arsenal – o brasileiro chegou a 21 na carreia, somando conquistas por todos os times que jogou.

Até este sábado, o Arsenal era o único clube pelo qual David Luiz ainda não havia sido campeão. Em seu segundo ano nos Gunners, ele conseguiu a “redenção” após o vice justamente contra o Chelsea na final da Liga Europa da temporada passada.

Na Europa desde 2007, o zagueiro já havia levantado troféus com Benfica, Chelsea e Paris Saint-Germain. Ele também foi campeão com a seleção brasileira e, no início da carreira, venceu um campeonato estadual pelo Vitória.

Com a vitória, o Arsenal garante vaga direta na próxima edição da Liga Europa. O clube comandado por Mikel Arteta havia terminado o Campeonato Inglês na oitava posição – fora da zona de classificação para os torneios continentais.

E o Chelsea?

O Chelsea tem no próximo fim de semana uma missão duríssima: a partida de volta contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, foi derrotado por 3 a 0 em Londres. O técnico Frank Lampard vai ter problemas para montar o time, diante de tantas lesões. Lembrando que Willian não disputou a decisão da Copa da Inglaterra, por já estar machucado.

