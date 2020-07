O atacante brasileiro Richarlison comentou sobre a aceitação a jogadores homossexuais no esporte durante uma entrevista ao site do clube pelo qual joga, o Everton, da Inglaterra. O jogador defendeu que a situação não deveria ser problema e que o futebol está se tornando um ambiente de maior aceitação neste sentido.

“O mundo mudou muito. Não podemos mais viver como as pessoas faziam há cem anos. Acho que o futebol está se tornando mais inclusivo e deveria”, comentou Richarlison. Neste sábado, é realizada a Liverpool City Region Pride, um evento anual que celebra a comunidade LGBTQIA+ e que tem o apoio do Everton.

“Somos todos iguais e devemos ser tratados dessa maneira. Não acho que seria um problema aqui ou em qualquer outro lugar (se um jogador assumisse ser gay). Todos devem ser tratados, primeiro, com respeito e igualdade”, complementou o atleta brasileiro.

Atualmente, o futebol inglês não tem nenhum atleta assumidamente homossexual. No último dia 11 de julho, o jornal The Sun publicou uma carta anônima de um jogador que afirmava atuar na primeira divisão e ter medo de se assumir, pelas ofensas que passaria a ouvir, mas que não revelar sua orientação sexual estava lhe causando problemas psicológicos.

O futebol inglês já teve um jogador abertamente gay: o atacante Justin Fashanu, que se destacou pelo Norwich no início da década de 80. Ele também passou por clubes como Nottingham Forest, Southampton, West Ham e Manchester City. Ele se assumiu homossexual em 1990, quando já estava em decadência na carreira. Fashanu cometeu suicídio em 1998, após ser acusado de abuso sexual por um rapaz de 17 anos. Nada foi provado contra ele.

A carta anônima publicada pelo The Sun teria sido entregue ao jornal pela Fundação Justin Fashanu que é gerenciada por uma sobrinha do jogador e afirma que, além do autor do texto, está auxiliando outros quatro atletas do futebol em relação à orientação sexual, um dos quais estaria na primeira divisão.

Manchester United

A mais longa temporada do Campeonato Inglês terminou neste domingo (26), com todos os dez jogos da rodada final disputados simultaneamente. Com o título definido, as atenções estavam voltadas para as vagas às ligas europeias e o rebaixamento. No duelo direto por um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões, o Manchester United derrotou o Leicester e sacramentou seu retorno a principal competição de clubes da Europa.

O Manchester United terminou em terceiro na classificação geral, com 66 pontos, quatro a mais que o Leicester, que depois de integrar por várias rodadas seguidas o grupo dos quatro melhores, sendo inclusive vice-líder por um tempo, fechou sua participação em quinto e terá de se contentar com a disputa da Liga Europa.

Símbolo da reação do United nesta temporada do Inglês, o meia português Bruno Fernandes converteu no segundo tempo cobrança de pênalti que abriu caminho para o triunfo. No último lance, Lingard tomou a bola do goleiro Schmeichel e selou a vitória, ampliando a invencibilidade da equipe no torneio para 14 jogos.

O United se junta na próxima edição da Liga dos Campeões a Liverpool e Manchester City, campeão e vice, respectivamente, e ao Chelsea, que fechou sua participação na competição com vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton e terminou na quarta colocação, com 66 pontos.