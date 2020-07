Rio Grande do Sul Subiu para 1.554 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. Casos confirmados totalizam 59.118

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Boletim epidemiológico deste sábado acrescentou 60 óbitos à estatística gaúcha da pandemia. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou 2.141 novos testes positivos de coronavírus, conforme relatório divulgado na tarde deste sábado (25) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). Com isso, os casos positivos no Estado subiram para 59.118 desde março. Também foram confirmados mais 60 óbitos por Covid-19 no Rio Grande do Sul, elevando os casos fatais para 1.554 em território gaúcho.

As vítimas mais recentes da pandemia foram registradas em diversas cidades, resultando em um dos maiores números de notificações de perdas humanas para a doença no Estado em um único boletim diário. Confira a seguir a lista, detalhada por município de residência, gênero (feminino ou masculino) e idade:

Vítimas mais recentes

– Canoas (homem, 84 anos);

– Carazinho (homem, 62 anos);

– Caxias do Sul (homem, 72 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 33 anos);

– Charqueadas (homem, 73 anos);

– Cruz Alta (mulher, 102 anos);

– Campo Bom (mulher, 69 anos);

– Campo Bom (mulher, 84 anos);

– Canoas (mulher, 76 anos);

– Canoas (mulher, 83 anos);

– Canoas (mulher, 88 anos);

– Canoas (homem, 78 anos);

– Canoas (homem, 77 anos);

– Canoas (mulher, 72 anos);

– Canoas (homem, 96 anos);

– Canoas (mulher, 82 anos);

– Bagé (mulher, 88 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 93 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 82 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 72 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 72 anos);

– Estância Velha (homem, 53 anos);

– Esteio (homem, 87 anos);

– Esteio (mulher, 62 anos);

– Esteio (mulher, 62 anos);

– Gravataí (mulher, 65 anos);

– Lajeado (mulher, 68 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 70 anos);

– Osório (homem, 74 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 58 anos);

– Passo Fundo (homem, 61 anos);

– Pelotas (homem, 94 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Porto Alegre (mulher, 87 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Rio Grande (homem, 84 anos);

– Rio Grande (homem, 68 anos);

– Rio Grande (mulher, 75 anos);

– Santa Rosa (homem, 68 anos);

– Santana do Livramento (homem, 69 anos);

– São Gabriel (homem, 53 anos);

– São José do Sul (mulher, 85 anos);

– São Leopoldo (mulher, 76 anos);

– São Leopoldo (homem, 80 anos);

– São Leopoldo (mulher, 70 anos);

– São Luiz Gonzaga (homem, 44 anos);

– Sapiranga (homem, 63 anos);

– Sapiranga (homem, 92 anos);

– Sapiranga (homem, 46 anos);

– Teutônia (mulher, 76 anos);

– Viamão (homem, 79 anos);

– Viamão (homem, 81 anos);

– Viamão (mulher, 74 anos);

– Viamão (homem, 73 anos).

(Marcello Campos)

