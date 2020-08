O Grêmio apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (28), o atacante Luiz Fernando, contratação anunciada no último final de semana. Aos 23 anos, o atleta chega do Botafogo e assina por empréstimo com o Grêmio até o final de 2021.

Também nesta quinta, o nome de Luiz Fernando apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e agora o atleta fica à disposição do técnico Renato Portaluppi. O jogador chega como alternativa para os lados do ataque, principalmente o direito, mas garante que pode atuar em qualquer posição do setor ofensivo, se necessário for.

“Eu sou um jogador de beirada, mas jogo por dentro também. Sou rápido, muito driblador e gosto de chegar na área para finalizar. Chegar no Grêmio é uma oportunidade imensa pra mim e espero corresponder dentro de campo […] De 9 eu nunca atuei, mas se o professor precisar de mim ali… já joguei em todas as outras posições na frente, mas se ele achar que eu vou render ali, eu vou treinar e me preparar para isso.”

O jogador revelou como foi o processo de negociação com o Grêmio e contou que ficou surpreso quando seu empresário falou sobre a possibilidade de vir para Porto Alegre: “Foi uma alegria imensa quando meu empresário ligou dizendo que estava negociando com o Grêmio. Fiquei muito feliz. Depois do jogo contra o Atlético-MG, o Rodrigo (empresário) me ligou falando que as coisas estavam em andamento, e graças a Deus deu certo. Fiquei muito satisfeito, a estrutura do clube oferece tudo”.

Se colocando à disposição de Renato Portaluppi, Luiz Fernando contou como foram os primeiros contatos com o técnico: “Ele conversou comigo, me deu boas vindas e desejou boa sorte. Ainda não conversamos sobre como ele vai querer que eu jogue. Hoje eu treinei com o grupo e fiquei muito feliz. Acho que quando o Gauchão acabar, vamos poder conversar melhor […] Sobre onde eu posso ajudar, vou deixar o professor escolher”.