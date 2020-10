Esporte O avião que levava o time do Cuiabá, líder do Brasileirão Série B, passou por dificuldades para pousar por conta de fortes chuvas

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

o volante Jean Patrick compartilhou, nas redes sociais, alguns vídeos de seu desespero com a turbulência. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os jogadores do Cuiabá usaram as redes sociais para relatar o ocorrido durante o trajeto de Campinas a Cuiabá. Na hora do pouso, o piloto precisou arremeter (manobra comum de segurança) em suas oportunidades. Sem sucesso, a opção mais segura foi seguir para Goiânia, onde conseguiram aterrissar com mais tranquilidade. Isso ocorreu por conta da forte chuva que caiu na capital do Mato Grosso na última quarta-feira.

Após a parada em Goiânia, os jogadores seguiram viagem, novamente pelo ar, para Cuiabá. Desta vez, sem sustos. Apesar de ser uma manobra normal por questões de segurança, o fato assustou os jogadores do líder da Série B, que relataram o pânico que abateu sobre a delegação.

“Já passei por alguns turbulências na minha vida como jogador, mas ontem foi diferente. Achei que não voltaria para casa. Arremetemos duas vezes no meio da tempestade. Eu ficava vendo foto com meu filho no meu celular e só pedia para voltar para casa. Ele acordou hoje cedo e já pediu para jogar bola comigo. Como é bom estar com minha família”, disse Jean Patrick.

Ao Globo Esporte, seu companheiro de equipe Maxwell foi mais além. “Pegamos uma turbulência que eu nunca tinha pego na vida. Todo mundo chorando, orando e gritando dentro do avião. Estava chovendo muito em Cuiabá na hora que fomos pousar, coisa de louco, piloto tentou pousar duas vezes e não conseguiu. Tiveram que mudar rota e fomos para Goiânia para reabastecer que estava ficando sem gasolina. Nunca passei tão mal e fiquei com tanto medo na minha vida”, concluiu.

Confira a nota oficial da GOL

“A GOL informa que, por conta das condições meteorológicas adversas em Cuiabá, o voo G3 1132 (Guarulhos – Cuiabá) precisou alternar para o Aeroporto de Goiânia, pousando em segurança às 17h56. A companhia ressalta ainda que, após a melhora no clima, todos os clientes seguiram viagem e já desembarcaram em seu destino.”

Próxima partida

Os atletas do clube estavam retornando da derrota por 1 a 0 para 15º colocado da Série B. A próxima partida do líder da Série B agora será contra o Paraná, em casa, às 19h. Em 16 jogos, o Cuiabá conquistou 32 pontos.

