Mundo O bilionário Bill Gates diz que o remédio para o coronavírus precisa chegar a quem mais precisa, e não a quem pagar mais

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

Bilionário e filantropo afirmou que a lógica do mercado não pode dominar as decisões sobre quem vai receber remédios.(Foto: Reprodução/Instagram)

O bilionário filantropo Bill Gates afirmou que as drogas para combater a Covid-19 e uma eventual vacina devem ser disponibilizadas aos países e povos que mais precisam, e não a quem pagar mais – se a lógica da distribuição desses fármacos for a do mercado, afirmou, a pandemia vai se prolongar. As declarações foram divulgadas em uma conferência sobre Covid-19 organizada pela Aids Society.

“Se nós deixarmos as drogas e as vacinas irem para quem pagar mais, e não para as pessoas e locais onde são mais necessários, a pandemia será mais longa, mais injusta e mais mortal”, afirmou. “Precisamos que os líderes tomem essas decisões difíceis sobre a distribuição com base em equidade, e não fatores de mercado”, disse.

Com centenas de projetos de vacina encaminhados – os governos europeus e dos Estados Unidos investiram bilhões de dólares em pesquisas –, há a preocupação que os países ricos iriam levar todas as drogas promissoras contra o coronavírus e deixar os países em desenvolvimento sem nada. A Comissão Europeia e a Organização Mundial da Saúde (OMS) avisaram que pode haver uma competição não saudável na busca por um medicamento. Autoridades do governo dos EUA, no entanto, já afirmaram que vão priorizar residentes do país.

Gates disse que os esforços começaram há décadas, para combater a crise de HIV/Aids, quando os países se juntaram para que os remédios que combatem esse vírus e essa doença estivessem disponíveis em todo o mundo. Isso, de acordo com ele, pode servir como modelo para tornar os remédios contra Covid-19 mais acessíveis. Os exemplo são o Fundo Global para Combater a Aids, Tuberculose e Malária, de 2002, e o Plano Emergencial de Alívio para a Aids.

“Uma das grandes lições na luta contra o HIV e a Aids é a importância de construir esse sistema global de distribuição para que as drogas cheguem a todos”, ele afirmou. Gates é o fundador da Microsoft. Ele se declarou otimista a respeito da luta contra a Covid-19 e defendeu a distribuição de remédios e vacinas aos que precisam, e não os que pagam as maiores quantias.

Ele disse que os cientistas “estão fazendo grandes progressos. Melhores ferramentas de diagnóstico estão sendo desenvolvidas para identificar os infectados. Os investimentos vão para bancos de medicamentos antivirais, um ramo da ciência onde havia subinvestimento”.

A segunda razão de seu otimismo, completou, é a solidariedade em escala mundial, já manifestada na luta contra a aids, com o Fundo Mundial criado em 2002, e o programa de ajuda americano PEPFAR, lançado por George W. Bush e destinado sobretudo à região da África subsaariana.

