Mundo Embaixadores da China e Estados Unidos no Brasil trocam farpas em rede social

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2020

O embaixador da China, Yang Wanming (D), acusou colega americano de atacar seu país com boatos e mentiras. (Foto: Reprodução)

O clima esquentou entre os embaixadores no Brasil da China, Yang Wanming, e dos EUA, Todd Chapman, em uma rede social, neste domingo. Na sexta-feira (10), Chapman havia feito uma postagem, em sua conta no Twitter, sobre a “esterilização em massa de mulheres uigures pelo Partido Comunista Chinês”.

Em resposta, Wanming disse: “Olha, esse homem vem ao Brasil com a missão especial, que é atacar a China com boatos e mentiras, aconselhamos que pare de fazer atividades desse tipo e faça bem o seu trabalho. Uma formiga tenta derrubar uma árvore gigante, ridiculamente exagerando em sua capacidade”.

O relatório citado pelo embaixador americano foi divulgado pela Fundação Jamestown, no final de junho, e acusa o Partido Comunista Chinês de utilizar esterilização, controle de natalidade obrigatório e abortos forçados para controlar as taxas de nascimento na província de Xinjiang.

Pequim aumentou a repressão na província, de maioria muçulmana, desde o surgimento, no início deste século, de um movimento separatista ligado a fundamentalistas islâmicos.

China e Estados Unidos vivem atualmente uma disputa geopolítica que vai além da guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump e se concentra na rivalidade tecnológica, com a Casa Branca fazendo campanha para que países como o Brasil vetem a participação da chinesa Huawei na implantação da sua rede de telefonia 5G.

A rivalidade com a China é tema da campanha eleitoral americana e, embora em tons diferentes, é compartilhada tanto por Trump quanto por seu rival democrata, Joe Biden.

Além da postagem do embaixador americano, a Embaixada dos EUA em Brasília divulgou uma mensagem no Twitter no sábado reproduzindo uma acusação do diretor do FBI, Christopher Wray, segundo o qual ”a China paga os cientistas das universidades americanas para levarem secretamente nosso conhecimento e inovação de volta à China – incluindo pesquisas valiosas, financiadas pelo governo federal”. A mensagem provocava, sem oferecer nenhuma prova: “Isto está acontecendo no Brasil?”

Em março, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também se envolveu em uma polêmica virtual com o embaixador chinês Yang Wanming depois de culpar a China pela pandemia do novo coronavírus, ecoando declarações feitas habitualmente pelo ocupante da Casa Branca.

