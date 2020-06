Mundo O boicote de anunciantes e investigações aumentam a pressão financeira sobre o Facebook

Críticos da empresa de Mark Zuckerberg ganharam aliados de peso nas companhias que suspenderam anúncios na plataforma. (Foto: Reprodução)

Críticos do Facebook, que acusaram a rede social de não policiar adequadamente conteúdo de ódio e fake news em suas redes sociais, encontraram um poderoso aliado na última sexta-feira (26): a Unilever, um dos maiores anunciantes do mundo, disse que iria parar de gastar dinheiro com as redes sociais do Facebook este ano.

A decisão da fabricante de grandes bens de consumo, como o sabonete Dove e a maionese Hellmann’s, de seguir outras marcas em um boicote à publicidade, provocou uma rara reação dos investidores do Facebook. As ações caíram 8,3% com as notícias, eliminando US$ 56 bilhões em valor de mercado. O fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, perdeu US$ 7,2 bilhões de sua fortuna com o revés.

A promessa da Unilever aplicou pressão imediata sobre outras grandes empresas e apresenta um risco para os negócios dominantes do Facebook. Mais tarde na sexta-feira, a Coca-Cola disse que interromperia globalmente os anúncios em todas as plataformas de mídia social por pelo menos 30 dias, enquanto a unidade americana da Honda Motor, a Hershey’s e várias marcas menores disseram que se juntariam ao boicote.

Zuckerberg, tentou abordar as preocupações do anunciante em uma sessão ao vivo de perguntas e respostas com os funcionários, anunciando algumas mudanças pequenas nas políticas de anúncios e conteúdo da empresa. Mas suas observações não foram suficientes para os críticos.

A Liga Anti-Difamação, um dos grupos de direitos civis que organizaram o boicote de julho, chamou de “pequenas” as mudanças anunciadas por Zuckerberg.

“Já passamos por esse caminho com o Facebook”, afirmou o grupo em comunicado. “Eles pediram desculpas no passado. E deram poucos passos depois de cada catástrofe em que plataforma desempenhou um papel. Mas isso tem que acabar agora.”

A rede social tem sido menos agressiva do que os concorrentes Twitter e Snap ao responder ao que funcionários e anunciantes dizem ser postagens prejudiciais do presidente dos EUA, Donald Trump, além de conteúdos incendiários que se tornam virais.

Riso regulatório

Além disso, o Facebook, dentre essas empresas, também é o mais suscetível ao risco regulatório e já está enfrentando investigações antitruste do Departamento de Justiça e da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês).

“Você pode ver o tempo todo a dificuldade que elas têm ao tentar manter esses princípios amplos em torno da liberdade de expressão e da ideia de não prejudicar ninguém, enquanto isso se mistura com o pragmatismo de de tentar manter os investidores felizes. E tudo isso no meio de várias investigações abertas sobre empresas do Vale do Silício”, ponderou Alex Stamos, ex-executivo de segurança do Facebook.

Historicamente, as ameaças regulatórias parecem ser maiores para o Facebook do que as preocupações com os anunciantes. A empresa responde por cerca de 23% de todo o mercado de publicidade digital dos EUA, de acordo com a EMarketer. E domina as mídias sociais com mais de 3 bilhões de usuários em todas as suas redes (além do Facebook, Instagram e WhatsApp).

Durante anos, o Facebook enfrentou escândalos com seus negócios intactos e crescendo rapidamente. A receita de publicidade da empresa aumentou 27% em 2019, para mais de US$ 69,7 bilhões, apesar das ameaças de regulamentação, pedidos anteriores de boicotes à publicidade e um movimento de usuários incentivando as pessoas ao redor do mundo a excluir suas contas.

Mas agora, a apenas quatro meses das eleições nos EUA e em meio a protestos em todo o país sobre racismo e policiamento na sociedade, o Facebook se encontra no centro de um país dividido, equilibrando as pressões regulatórias com as sociais.

Momento conveniente

O Facebook já alertou que os anunciantes estão gastando menos como resultado da pandemia do novo coronavírus. Agora, as empresas estão sob pressão para cortar custos e responder às preocupações do público sobre a injustiça racial na sociedade.

Quando os grupos de direitos civis organizaram o boicote publicitário para pressionar o Facebook a combater melhor o discurso de ódio, as empresas viram uma maneira de fazer uma declaração política em um momento economicamente conveniente.

“Está claro que o Facebook e seu CEO, Mark Zuckerberg, não são mais apenas negligentes, mas de fato complacentes com a disseminação de informações erradas, apesar dos danos irreversíveis à nossa democracia”, disse Derrick Johnson, presidente e CEO da NAACP em um comunicado na semana passada.

O Facebook tentou reprimir o boicote nos bastidores e procurou os anunciantes para se defender da narrativa de que não se importa em combater o ódio e a desinformação.

