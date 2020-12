Brasil O Brasil acumula 190,5 mil mortes e 7,45 milhões de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Até o momento, 6,46 milhões de brasileiros já se recuperaram da doença. (Foto: EBC)

Os casos de pessoas infectadas no Brasil pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se da marca de 7,5 milhões. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 22.967 novos diagnósticos positivos para a covid-19, totalizando 7.488.560. Na quinta-feira (24), o painel de informações marcava 7.425.593 casos acumulados.

Ainda de acordo com a atualização do Ministério da Saúde, as mortes por covid-19 chegaram a 190.488. Nas últimas 24 horas, foram registradas 482 mortes. Ontem, o painel de estatísticas marcava 190.006 óbitos. O balanço aponta também 798.737 pacientes em acompanhamento e indica que 6.459.335 recuperaram-se da doença.

De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, os estados que registram mais mortes por covid-19 são: São Paulo (45.795), Rio de Janeiro (24.900), Minas Gerais (11.562), Ceará (9.952) e Pernambuco (9.544). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (773), Acre (780), Amapá (899), Tocantins (1.223) e Rondônia (1.734).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil