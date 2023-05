Política “O Brasil já está voltando a sorrir”, afirma Lula após nova política de preços dos combustíveis

"Estamos abrasileirando o preço da gasolina e do gás de cozinha", destacou o petista Foto: Ricardo Stuckert/PR "Estamos abrasileirando o preço da gasolina e do gás de cozinha", destacou o petista. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

Após a Petrobras anunciar uma nova política de preços para os combustíveis e a redução dos valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha a partir desta quarta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “o Brasil já está voltando a sorrir”.

“Mais do que um compromisso assumido na campanha, uma vitória do povo. Estamos abrasileirando o preço da gasolina e do gás de cozinha. E isso é só o começo. Vamos investir na indústria e geração de empregos no País. O Brasil já está voltando a sorrir”, declarou Lula nas redes sociais na terça-feira (16).

No mesmo dia, a Petrobras anunciou o fim da paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados – como gasolina e diesel – com o dólar e o mercado internacional.

A partir desta quarta, o valor da gasolina para as refinarias caiu R$ 0,40 por litro (-12,6%). Já o diesel A teve redução de R$ 0,44 por litro (-12,8%), e o gás de cozinha de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos (-21,3%).

