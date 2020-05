Saúde O Brasil tem mais mortes por coronavírus que os Estados Unidos pelo segundo dia consecutivo

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Foram incluídas nas estatísticas, 11.687 novas pessoas infectadas pelo vírus, somando 374.898. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil superou os Estados Unidos no número de mortes causadas pelo novo coronavírus registradas em um intervalo de 24 horas. Na segunda-feira (25), foram 807 óbitos registrados em território brasileiro, e 532 no americano. No domingo, o Brasil contabilizou 653 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. Já os EUA, conforme o levantamento da Universidade Jonhs Hopkins, 638.

Os Estados Unidos seguem sendo o país com o maior número de casos e mortes causadas pela Covid-19. O Brasil aparece em segundo na lista de países com maior incidência da doença, com 374.898 casos, e é o sexto em número absoluto de mortes, 23.473.

No Brasil, foram incluídas nas estatísticas, 11.687 novas pessoas infectadas pelo vírus, somando 374.898. O resultado marcou um acréscimo de 1% em relação a domingo, quando o número de pessoas infectadas estava em 363.211. Do total de casos confirmados, 197.592 (52,7%) estão em acompanhamento e 153.833 (41%) foram recuperados. Há ainda 3.742 óbitos sendo analisados.

A letalidade (número de mortes por casos confirmados) foi de 6,3%. Já a mortalidade (número de óbitos pela população) ficou em 11,2%.

Em relação a uma semana atrás, o aumento de pacientes recuperados foi de 53% e o de mortes em investigação, 64%. Também em comparação à semana anterior, o crescimento de mortes por Covid-19 foi de 40%. No dia 18 de maio, o total era de 16.792. Já a quantidade de casos confirmados da doença aumentou 47,4%. Há sete dias, o balanço do Ministério da Saúde contabilizava 254.220 infectados.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no País, concentrando o maior número de falecimentos (6.220). O Estado é seguido pelo Rio de Janeiro (4.105), Ceará (2.493), Pernambuco (2.248) e Pará (2.372). O total de casos e mortes pode ser maior devido à atualização constante das secretarias de Saúde dos Estados e municípios.

Além disso, foram registradas mortes no Amazonas (1.781), Maranhão (784), Bahia (477), Espírito Santo (465), Alagoas (337), Paraíba (279), Minas Gerais (230), Rio Grande do Norte (209), Rio Grande do Sul (197), Amapá (168), Paraná (156), Rondônia (121), Distrito Federal (114), Santa Catarina (109), Piauí (110), Sergipe (103), Goiás (96), Acre (97), Roraima (86), Tocantins (58), Mato Grosso (41) e Mato Grosso do Sul (17).

Já em número de casos confirmados, o ranking tem São Paulo (83.62), Rio de Janeiro (39.298), Ceará (36.185), Amazonas (30.282) e Pernambuco (28.366). Entre as unidades da federação com mais pessoas infectadas estão ainda Pará (26.077), Maranhão (22.786), Bahia (14.204), Espírito Santo (10.365) e Paraíba (8.016).

Na comparação internacional, em indicadores absolutos, de acordo com o mapa da universidade dos Estados Unidos Johns Hopkins, o Brasil está na segunda posição em número de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos (1,66 milhão). Já em número de mortes, o país segue na sexta colocação, atrás de Espanha (26.834), França (28.460), Itália (32.877), Reino Unido (36.996) e Estados Unidos (98.184). Como o Brasil possui uma população maior que parte destes países, na avaliação de indicadores proporcionais, a posição no ranking desce. As informações são da Agência Brasil.

