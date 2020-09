Brasil O Brasil passa de 129 mil mortes por coronavírus e já tem mais de 4 milhões e 200 mil pessoas infectadas

Mais de 3,5 milhões de pessoas se recuperaram.

A atualização do Ministério da Saúde divulgada na noite desta quinta-feira (10) mostrou o País já tem 129.522 mortes em função da covid-19 contabilizadas. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 983 óbitos. Na quarta (9), no balanço da pasta constavam 128.539 óbitos. Ainda há 2.501 mortes sendo investigadas.

O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 4.238.446. Nas últimas 24 horas, foram notificados 40.557 novos diagnósticos positivos de infecção pelo coronavírus. De acordo com a atualização, 611.587 pessoas estão em acompanhamento e mais 3.497.337 se recuperaram.

Os casos são menores aos domingos e segundas-feiras pelas limitações de alimentação de dados pelas equipes das secretarias de Saúde. Às terças-feiras, o número usualmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana.

Os Estados com mais mortes são: São Paulo (32.104), Rio de Janeiro (16.871), Ceará (8.639), Pernambuco (7.792) e Pará (6.289). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (607), Acre (635), Amapá (676), Tocantins (773) e Mato Grosso do Sul (1.024).

São Paulo também lidera entre os Estados com mais casos, com 874.754 confirmados, seguido por Bahia (277.327), Minas Gerais (242.533) e Rio de Janeiro (234.813). As unidades da Federação com menos ocorrências são Acre (635), Amapá (676), Roraima (607) e Mato Grosso do Sul (1.024).

A vacina da tuberculose, a BCG, começará a ser testada em breve contra o coronavírus no Brasil. A BCG é conhecida por provocar uma resposta imunológica ampla, e estudos sugeriram que poderia oferecer proteção contra a Covid-19. Os testes no Brasil são realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) num acordo de pesquisa com o Murdoch Children’s Research Institute, instituto australiano de pesquisa médica pediátrica.

Serão testados no Brasil três mil voluntários, todos profissionais da saúde da linha de frente contra o coronavírus. O estudo tem apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e financiamento da Fundação Gates. O estudo já está em fase três, a mais avançada. Os participantes do estudo serão acompanhados por um ano. Além de Brasil, participam Austrália, Espanha e Reino Unido.

À frente dos testes no Rio de Janeiro está a pneumologista Margareth Dalcolmo, pesquisadora especialista em tuberculose da Fiocruz e que tem se destacado por sua atuação contra a Covid-19. Ela começa a recrutar em outubro mil profissionais de saúde acima dos 18 anos de idade e que nunca tenham tido Covid-19.

Outra parte dos testes será realizada no Mato Grosso do Sul e está a cargo do infectologista Julio Croda, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Escola de Saúde Pública de Yale. Croda foi diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde na gestão de Luiz Henrique Mandetta. Ele já cadastrou 700 voluntários. Serão 2.000 testes no Estado.

Todos serão testados por PCR para comprovar que não estão positivos. De acordo com Croda, os voluntários serão consultados semanalmente, para informar se não apresentaram sintoma de Covid-19.

