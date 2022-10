Economia O Brasil registrou o terceiro mês seguido de deflação com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de setembro

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

O IPCA de setembro ficou em -0,29% ao consumidor. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Brasil registrou o terceiro mês seguido de deflação com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro, que ficou em -0,29%. No entanto, a deflação – queda no índice de preços de produtos e serviços em um determinado período – não está no radar do mercado para o futuro.

O dado negativo reflete o reajuste nos impostos relacionados aos combustíveis. O ICMS foi cortado em pelo menos 20 Estados, e as alíquotas de Cide-combustíveis e Programa de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Pis/cofins) foram reduzidas a zero. Especialistas afirmam que o impacto do corte de impostos e preços deve ter um efeito mais diluído.

Ricardo Macedo, economista e professor da Faculdades Integradas Hélio Alonso, diz que, na última divulgação, a desaceleração do IPCA já foi menor, dando um indicativo de que esse movimento tende a não se sustentar. Em setembro, o grupo dos transportes (1,98%) exerceu o maior impacto negativo sobre o índice geral, contribuindo com -0,41 ponto porcentual.

“Os combustíveis e a gasolina têm um peso muito grande dentro do IPCA. Em julho, o efeito foi maior por conta da fixação da alíquota máxima de ICMS, mas temos observado reduções no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras, o que tem contribuído para a continuidade da queda dos preços”, explica o gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, em entrevista à agência de notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Petrobras passou por uma temporada de anúncios de reduções nos preços de combustíveis. Em julho, por exemplo, ocorreu uma queda de R$ 0,15, ou 3,88%, no preço do litro da gasolina. Porém, essa medida também não foi mais anunciada pela companhia.

Christopher Galvão, analista da Nord Research, acredita que ocorrerá um aumento da inflação na próxima divulgação do IBGE. “Isso deve ocorrer porque as deflações não estiveram relacionadas a uma dinâmica de atividade baixa e uma economia desaquecida”, explica. Além disso, para o especialista, a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) de reduzir a produção de áreas de barris de petróleo pode diminuir a oferta e afetar os preços internacionais e no Brasil.

O analista da Nord Research diz também que o Banco Central não pode ficar dependente dos cortes de impostos para atingir a meta da inflação. “O BC precisa continuar uma postura mais dura para desacelerar e tornar as expectativas do mercado mais ancoradas com as metas”, afirma.

O alvo de inflação para este ano é de 3,50%, com tolerância superior de até 5%. Enquanto para 2023 a meta é de 3,25%, com banda até 4,75%. Hoje, a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 7,17%.

Futuro

De todo modo, a grande dúvida do mercado é se haverá a volta da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico para petróleo, gás natural, etanol e derivados (Cide-combustíveis).

Luciano Costa, economista-chefe e sócio da Monte Bravo Investimentos, afirmou que, se o imposto for retomado, haverá uma alta de aproximadamente 0,5 ponto porcentual no acumulado do ano. “Não ter a Cide-combustíveis seria um efeito que obrigaria o Banco Central a substituir as projeções da inflação e dos juros ao longo de 2023.”

Apesar da desoneração para o ano que vem estar inclusa na Proposta de Lei Orçamentária Anual, o texto ainda precisa passar na mão dos senadores e dos deputados.

A redução do ICMS para o limite de 18% sobre os combustíveis virou lei, portanto, não deverá ocorrer um aumento nos próximos anos. Antes da sanção da lei, a maior parte dos Estados brasileiros cobrava alíquotas de ICMS que variavam entre 25% e 30%.

A Bolsa brasileira costuma antecipar o movimento dos juros, ou seja, quando o Banco Central começou a demonstrar que poderia interromper as altas, as ações já começaram a ficar mais aquecidas.

O sócio da Monte Bravo Investimentos explica que a Bolsa já sentiu o impacto da alta da inflação e da taxa Selic (básica de juros). “Com o fim do ciclo e principalmente com o mercado começando a precificar os cortes de juros, a Bolsa antecipa a trajetória do mercado”, afirma.

E os papéis de consumo, construção civil, bancos e os ativos dependentes ao nível de juros começam a se recuperar conforme o cenário de inflação vai ficando mais ancorado, principalmente em 2023 e 2024.

