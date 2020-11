Brasil O Brasil tem quase 172 mil mortes causadas pelo coronavírus e mais de 6 milhões e 200 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Recuperados chegam a 88,8% do total de casos. (Foto: Reprodução)

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de óbitos relacionados à pandemia do novo coronavírus chegou nessa sexta-feira (27) a 171.971. Foram registradas 511 novas mortes. Na quinta, o sistema do Ministério da Saúde indicava 171.460 mortes por covid-19 desde o primeiro caso. Ainda há 2.177 óbitos em investigação.

Com 6.238.093 casos registrados no Brasil desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde aponta que a taxa de recuperação está em 88,8%, com 5.536.355 pessoas consideradas recuperadas da doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados 33.873 diagnósticos positivos para covid-19.

Os novos dados sobre a pandemia estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada em entrevista coletiva nessa sexta. O órgão divulga a cada dia um balanço a partir de informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Em geral, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir mais em função do acúmulo de registros atualizado.

Estados

Os Estados com mais mortes pela covid-19 são:

– São Paulo (41.902)

– Rio de Janeiro (22.448)

– Minas Gerais (9.948)

– Ceará (9.568)

– Pernambuco (8.999)

As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são:

– Acre (722)

– Roraima (724)

– Amapá (802) – dado relativo ao dia 25

– Tocantins (1.157)

– Rondônia (1.535) – dado relativo ao dia 25.

Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nessa sexta-feira o pedido de submissão contínua da vacina da covid-19 em desenvolvimento pela Janssen, a AD26.COV2.S. Com a urgência da pandemia, a agência reguladora passou a utilizar a modalidade de “submissão contínua” para agilizar o registro dos imunizantes. Os fabricantes podem enviar os documentos dos estudos aos poucos, não necessariamente de uma vez só. Assim, a Anvisa avalia a situação durante o processo e, caso esteja tudo certo, consegue aprovar a última parte dos testes em humanos com mais rapidez. De acordo com a agência, a Janssen já protocolou o primeiro pacote de dados com informações sobre a vacina nessa sexta. Os técnicos terão até 20 dias para analisar os documentos. A vacina candidata da Janssen/Johnson & Johnson, a Ad26.COV2.S, também é uma das quatro que receberam autorização para testes de fase 3 (a última) no Brasil. As outras são a de Oxford, a da Pfizer-BioNTech e a da Sinovac. O estudo da Johnson no país está sendo conduzido em 11 estados, com previsão de envolver até 7.560 pessoas com mais de 18 anos. Submissão contínua No dia 18 de novembro, a Anvisa autorizou que empresas interessadas em registrar uma vacina enviassem os dados técnicos sobre os testes de forma contínua. As medidas só valem para vacinas contra a covid-19 e não se aplicam a nenhum outro medicamento ou vacina. Os imunizantes também precisam estar em fase 3 de ensaios clínicos. Outro pré-requisito para enviar os dados de forma contínua é que a empresa interessada tenha um Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento protocolado na Anvisa. O dossiê é um conjunto de documentos que dão informações detalhadas sobre a vacina e sobre os estudos clínicos de fases 1, 2, e 3.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil