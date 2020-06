Esporte O brasileiro Thiago Silva acerta sua renovação com o PSG até o fim de agosto para a reta final da Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Thiago Silva está há oito anos no PSG e deixará o clube na próxima temporada. (Foto: PSG)

O zagueiro Thiago Silva acertou a renovação de contrato com o PSG por mais dois meses, até o fim de agosto, para a disputa das finais da Copa da Liga, Copa da França e mata-mata da Liga dos Campeões. O novo contrato será assinado na próxima semana, quando o clube retomará suas atividades. O brasileiro, no entanto, não permanecerá na equipe a partir da temporada 2020/2021.

A informação foi publicada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio e confirmada ao GloboEsporte.com pelo empresário do zagueiro, Paulo Tonietto. O agente, porém, não comentou sobre possíveis destinos para Thiago a partir de setembro.

De acordo com o site “Goal”, a prioridade do defensor seria atuar na Inglaterra. Everton, Tottenham e Wolverhampton teriam demonstrado interesse. O jornalista Gianluca Di Marzio citou Fiorentina e Milan, ambos da Itália, como outros clubes dispostos a fechar com o zagueiro.

Segundo Di Marzio, o atacante uruguaio Edinson Cavani também acertou a extensão de seu vínculo por mais dois meses. Os dois jogadores têm contrato com o PSG apenas até o próximo dia 30 de junho. A renovação curta até o fim da temporada foi uma opção dada pela Fifa diante da paralisação no futebol causada pela pandemia do novo coronavírus.

Thiago Silva está em Paris desde o último sábado, quando retornou à França ao lado da família depois de quase três meses no Brasil. Também no sábado, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, confirmou que o zagueiro não permaneceria no clube a partir da próxima temporada.

Thiago Silva completará 36 anos em setembro. Em oito anos no PSG, ele fez 17 gols em 310 partidas. É o sétimo jogador com mais partidas pelo clube na história. Em Paris, o defensor conquistou 21 títulos, incluindo sete edições do Campeonato Francês.

Com a extensão do contrato por mais dois meses, o zagueiro poderá somar mais três conquistas em seu histórico. No fim de julho ou início de agosto, o PSG disputará as finais da Copa da Liga da França, contra o Lyon, e da Copa da França, contra o Saint-Étienne. As datas não foram confirmadas.

O principal objetivo do zagueiro brasileiro e do time parisiense é a Liga dos Campeões, taça que o PSG não tem. A equipe está nas quartas de final. O torneio será concluído em Lisboa, com partidas únicas, e a decisão está marcada para o dia 23 de agosto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte