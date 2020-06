Esporte O Real Madrid derrota o Valencia e se mantém na cola do Barcelona no Campeonato Espanhol

18 de junho de 2020

Asensio comemora o seu gol na vitória do Real Madrid. (Foto: AFP)

Disputando rodada a rodada o título espanhol com o rival Barcelona, o Real Madrid venceu nesta quinta-feira (18) o Valencia por 3 a 0, no pequeno estádio Alfredo di Stéfano, e se manteve a dois pontos da liderança. Benzema foi o destaque da partida com dois gols, um deles muito bonito, com um chute de esquerda sem deixar a bola cair, após domínio com o pé direito.

Dois outros jogadores saíram de campo com o sentimento de volta por cima. Muito criticado até a interrupção da temporada, em março, o belga Eden Hazard foi titular pelo segundo seguido no retorno do futebol e mostrou boa movimentação, participando do primeiro gol do Real. E o jovem Asensio, que entrou no segundo tempo, fez seu retorno aos gramados após 11 meses, depois de se recuperar de uma grave lesão de ligamentos. Uma volta com estrela: em seu primeiro toque na bola, fez o segundo gol da equipe, e depois deu o passe para Benzema fechar o placar.

Primeiro tempo

O Valencia assumiu desde o início o papel de coadjuvante em campo, vivendo de eventuais contra-ataques e apostando mesmo no 0 a 0. Ainda conseguiu uma bola na trave, aos 13 minutos, em chute de Rodrigo, e um gol, aos 20, também do camisa 19, mas o lance foi anulado com auxílio do VAR por impedimento. De resto, o único destaque foi o goleiro Cillessen, ex-Barcelona, que fez pelo menos quatro defesas importantes na primeira etapa.

Segundo tempo

Na etapa final, o Real jogou praticamente no campo de ataque, diante de um Valencia ainda mais acuado. Aos 15, Hazard puxou contra-ataque pela esquerda, tabelou com Modric e encontrou Benzema livre na área para abrir o placar. Aos 28, apenas 31 segundos depois de entrar na partida, Asensio recebeu bom cruzamento de Mendy e bateu de primeira, no canto esquerdo de Cillessen: 2 a 0. O terceiro e mais bonitou saiu aos 40: lançado na direita, Asensio cruzou de primeira para Benzema, que dominou de direita, tirando a marcação, e chutou forte de esquerda. Com os dois gols na partida, Benzema ultrapassou Ferenc Puskás e se tornou o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid, com 243.

Asensio feliz com retorno

“É muita emoção entrar em campo e já marcar um gol tão rápido. Estou muito satisfeito e quero agradecer a todos que me ajudaram nesse processo, o time, a equipe técnica e todos que me apoiaram do lado de fora. Isso é também um pouco por todos eles”, disse o jogador na saída de campo.

