Geral O celular Galaxy M51 chega ao Brasil com a maior bateria dos últimos tempos

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O Galaxy M51 é um celular bastante aguardado por fãs da marca que seguem o noticiário de tecnologia. (Foto: Divulgação)

A Samsung anunciou mais dois celulares da linha Galaxy M no Brasil no mesmo dia em que a Nokia aumentou seu catálogo no país para três modelos. A sul-coreana começa a vender os Galaxy M21s e M51 no País, com preço sugerido que parte de R$ 1.529 à vista.

O Galaxy M51 é um celular bastante aguardado por fãs da marca que seguem o noticiário de tecnologia, pois tem bateria de incríveis 7.000 mAh, com rápido carregamento e longa duração. Além disso, traz hardware semelhante ao A71, com um Snapdragon 730, cujo processador tem oito núcleos de velocidade máxima de 2,2 GHz, além de 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e tela Super AMOLED de 6,7 polegadas.

O conjunto de câmeras é quádruplo e o celular ainda conta com sensor principal de 64 MP e o leitor de impressão digital fica na lateral, junto ao botão de energia. E vem com carregador de 25 W, que deve garantir uma boa quantidade de bateria em poucos minutos na tomada.

Por sua vez, o Galaxy M21s concorre diretamente com o recém-anunciado Nokia 5.3, inclusive no preço. O aparelho é uma versão brasileira do Galaxy F41, anunciado na Índia no início de outubro, inclusive levando o mesmo número de modelo, SM-F415F. Para ficar mais fácil ainda, é uma espécie de Galaxy M31 sem a câmera macro e com 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM.

Em resumo, o M21s tem tela Full HD de 6,4 polegadas, Exynos 9611, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, bateria de 6.000 mAh e câmera tripla com sensor principal de 64 MP. E ainda traz leitor de impressão digital na traseira.

Ambos já estão disponíveis para comprar apenas online, como é a proposta da linha Galaxy M. O M21s chega nas cores preto e azul e tem preço sugerido de R$ 1.899, mas tem desconto mesmo na compra parcelada, ficando R$ 1.699, ou R$ 1.529 à vista. O M51, por sua vez, chega nas opções preto e branco, a R$ 3.499, também com corte de preço, e sai R$ 2.899 ou R$ 2.609 à vista.

Galaxy M21s

– Tela: 6,4 polegadas Super AMOLED, com resolução Full HD;

– Chipset: Samsung Exynos 9611 com oito núcleos a até 2,3 GHz;

– Memória RAM: 4 GB;

– Armazenamento interno: 64 GB;

– Câmera traseira: tripla, 64 MP + 8 MP + 5 MP (principal, grande angular e profundidade);

– Câmera frontal: 32 megapixels;

– Bateria: 6.000 mAh com recarga de 15 W;

– Extras: leitor de digital traseiro, USB-C, dual chip;

– Cores disponíveis: azul, preto;

– Sistema operacional: Android 10, com personalização One UI 2.

Galaxy M51

– Tela: 6,7 polegadas Super AMOLED Plus, com resolução Full HD;

– Chipset: Qualcomm Snapdragon 730;

– Memória RAM: 6 GB;

– Armazenamento interno: 128 GB;

– Câmera traseira: quádrupla, 64 + 12 + 5 + 5 MP (principal, ultrawide, macro, profundidade);

– Câmera frontal: 32 megapixels;

– Bateria: 7.000 mAh, carregador com fio de 25 W;

– Extras: leitor de digital lateral, USB-C, dual chip;

– Cores disponíveis: branco e preto;

– Sistema operacional: Android 10, com personalização One UI 2.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral