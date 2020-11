Geral Cristiano Ronaldo marca, mas Juventus empata com Lazio

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2020

Cristiano Ronaldo sentiu dores no tornozelo e acabou substituído com 30 minutos do segundo tempo. (Foto: Reprodução)

A Juventus desperdiçou enorme chance de colar no líder Milan na manhã deste domingo (8). Com gol de Cristiano Ronaldo, a atual campeã garantia o 1 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo, quando Caicedo empatou para Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.

O triunfo estava colocando a Juventus na segunda colocação, um ponto atrás do Milan. Mas o gol sofrido custou uma posição e a equipe de Turim agora aparece em terceiro, três pontos atrás e com um jogo a mais. Com o complemento da rodada, a equipe de Cristiano Ronaldo pode despencar bastante posições.

Foi um primeiro tempo bastante movimentado em Roma, com os mandantes tendo mais as ações da partida, mas a Juventus levando enorme perigo com seu camisa 7. Cristiano Ronaldo abriu o placar com apenas 15 minutos, escorando o cruzamento de perna esquerda. Teve outras três chances e mandou uma bola na trave.

O português vem sendo bastante decisivo nos últimos jogos da Juventus. Participativo e vibrante, não passa um confronto sem participação importante. Foram seis gols e duas assistências.

Mas nem tudo foi motivo de alegria para o astro no jogo. Acostumado a “entortar” os rivais, ele levou um baita chapéu do brasileiro Luiz Felipe. Foi com tudo na marcação e passou lotado no lance. Levou na esportiva, pois já havia aberto o marcador ao escorar um cruzamento de pé esquerdo.

Para piorar o humor do atacante, ele sentiu dores no tornozelo e acabou substituído com 30 minutos do segundo tempo. Do banco de reservas, sofreu com o crescimento de rendimento da Lazio e se irritou de vez quando o talismã Caicedo aproveitou boa jogada de Correa e igualou o placar no último lance da partida. Cristiano Ronaldo foi para os vestiários bufando de raiva pelo tropeço.

Sem dar muitos detalhes, em entrevista ao DAZN, o treinador italiano Andrea Pirlo, da Juventus, aproveitou para ressaltar a importância do camisa 7.

“Ronaldo é um jogador fundamental não só para nós, mas para todas as equipes em que jogou. Infelizmente ele teve um problema no tornozelo e foi forçado a deixar o campo”, disse.

Dentro de campo, Pirlo gostou do desempenho da sua equipe em um contexto geral, mas ressaltou a importância de não cometer deslizes como o visto nos acréscimos.

“Fizemos um bom jogo, eles não tinham acertado o gol, não havia sinais, mas temos que cuidar de cada pequeno detalhe. Não conseguimos controlar a bola nos últimos 10 segundos. Estamos satisfeitos com o jogo, infelizmente não com o resultado”, analisou.

“A cabeça vem antes de tudo, hoje todos os meninos deram o seu melhor, mostraram que podem jogar essas partidas. Se você entra em campo com uma atitude negativa, você tem um desempenho ruim”, finalizou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da ESPN.

