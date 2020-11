Geral Dicionário de Oxford altera as definições sexistas da palavra “mulher”

8 de novembro de 2020

Rótulos foram aplicados a termos identificados como “depreciativos”, “ofensivos” ou “datados”. (Foto: Reprodução)

A Oxford University Press, editora que publica o dicionário de Oxford, atualizou as definições de seus dicionários da palavra “mulher” após uma extensa revisão iniciada por defensores da igualdade de gênero. De acordo com o jornal The Guardian, entre as atualizações das definições dos Oxford Dicionários está o reconhecimento de que uma mulher não pode ser “a esposa, namorada ou amante de uma pessoa”, relacionado à posse de um homem.

A descrição para “homem” também foi atualizada para incluir a mesma terminologia de gênero neutro, enquanto muitos outros termos relacionados à atração e atividade sexual foram revisados.

Rótulos foram aplicados a termos identificados como “depreciativos”, “ofensivos” ou “datados”, como a palavra “vadia”, que são listados como sinônimos da palavra mulher. Uma porta-voz da OUP (Oxford University Press) disse que as mudanças foram feitas depois que seus compiladores de dicionário realizaram uma “revisão extensa” das definições “para ‘mulher’ e muitos outros termos relacionados”.

A revisão foi desencadeada após uma petição no ano passado criticando a inclusão nos dicionários de bitch, bint, wench e outras observações ofensivas, entre sua lista de sinônimos para mulheres. As ativistas argumentaram que os exemplos fornecidos pelos dicionários para “homem” também eram muito mais exaustivos do que para “mulher” e apresentavam as mulheres como “subordinadas ou irritantes”.

A petição exigia que todas as frases e definições que “discriminam” ou “conotem a propriedade masculina” das mulheres sejam eliminadas. Também exigiu que a descrição de “mulher” fosse ampliada e incluísse exemplos representativos de minorias, como mulheres trans e lésbicas.

As líderes do partido Women’s Aid e Women’s Equality deram todo o seu peso à campanha deste ano no Dia Internacional da Mulher, ao assinar uma carta aberta apelando à OUP para mudar as definições “sexistas”.

“Cadela não é sinônimo de mulher. É desumanizador chamar uma mulher de vadia. É apenas um exemplo triste, embora extremamente prejudicial, do sexismo cotidiano. E isso deve ser explicado claramente no verbete do dicionário usado para nos descrever”, dizia a carta.

Maria Beatrice Giovanardi, que deu início à petição, que já atingiu 30.000 assinaturas, ficou feliz com as mudanças e sentiu que a campanha atingiu 90% dos seus objetivos. Ela disse ao The Guardian que a inclusão de terminologia de gênero neutro nos exemplos de relacionamento dos dicionários marcou “um grande passo à frente para as pessoas LGBTQI”. “É respeitar seu amor e união”, acrescentou ela.

Mas ela permaneceu “decepcionada” com o fato de a palavra vadia – definida como “mulher rancorosa, desagradável ou antipatizada” – continuar a ser listada como sinônimo, embora agora rotulada como “ofensiva”. Ela contrastou isso com a classificação da palavra idiota – definida “como um homem estúpido, irritante ou ridículo” – que é considerada “gíria vulgar” e não incluída na lista de sinônimos para homens.

Uma porta-voz da OUP disse que seus dicionários “refletem, em vez de ditar, como a linguagem é usada. Isso é motivado unicamente por evidências de como pessoas reais usam o inglês em suas vidas diárias. “Esta abordagem editorial independente significa que nossos dicionários fornecem uma representação precisa da linguagem, mesmo quando isso significa registrar sentidos e exemplos de uso de palavras que são ofensivas ou depreciativas, e que não necessariamente usaríamos por nós mesmos”.

A OUP informou que sua revisão se tornou um projeto em andamento para reexaminar o tratamento da linguagem, com trabalhos recentes realizados em torno da diversidade racial e sobre o uso de pronome neutro para pessoas cuja identidade de gênero não é exclusivamente masculina ou feminina. As informações são da revista Marie Claire.

