Embora representem cerca de 22% da população dos Estados Unidos, as crianças respondem por mais de 7% de todos os casos de coronavírus no país. De acordo com especialistas, o dado mostra como a doença vem avançando fortemente entre este grupo — o número e a taxa de casos infantis de Covid-19 aumentou de forma contínua entre os meses de março a julho, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

“Evidências recentes sugerem que as crianças provavelmente têm cargas virais iguais ou mais altas em sua nasofaringe em comparação com os adultos e que as crianças podem espalhar o vírus com eficácia em residências e acampamentos”, afirma a orientação do órgão, voltada a pediatras.

A transmissão do vírus para e entre as crianças, porém, pode ter sido reduzida na primavera e no início do verão americano devido a medidas de mitigação como isolamento social e fechamento de escolas, diz o órgão de saúde.

A situação preocupa já que escolas e universidades em todo o país estão reabrindo e, em alguns casos, tiveram que reajustar o retorno após testes positivos entre alunos e funcionários. Em alguns casos, de acordo com a rede de notícias CNN, professores optaram por demitir-se em vez de correr o risco de contrair o vírus

Na Geórgia, onde vários distritos reabriram nas últimas semanas, mais de mil alunos e funcionários foram solicitados a entrar em quarentena após casos de coronavírus ou exposição a alguém infectado.

Um menino de 15 anos de Atlanta se tornou a segunda pessoa mais jovem a morrer de Covid-19 no Estado, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Geórgia (GDPH). No início deste mês, um menino de 7 anos de Savannah morreu. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre como o adolescente contraiu o coronavírus ou se ele pode ter exposto outros.

Sistema imune

Um grupo de cientistas suecos que avaliou a imunidade de pessoas à Covid-19 encontrou algumas com células do sistema imune que se “lembravam” do vírus e sabiam atacá-lo. Estranhamente, alguns desses indivíduos não manifestaram sintomas e testaram resultado negativo em exames sorológicos para a doença.

Descrito em estudo publicado na última sexta-feira (14) na revista “Cell”, o achado reforça uma noção crescente de que a imunidade de tipo celular — na qual “células assassinas” do sistema imune matam células contaminadas com o vírus — é crucial na resposta do organismo ao Sars-CoV-2. Nos casos mais extremos, o sistema imune conseguiria derrotar o vírus até mesmo sem produzir anticorpos, proteínas que atacam diretamente os patógenos.

As células em questão, capazes de desencadear uma reação contra o vírus por ação “citotóxica” (tóxica para outras células), são conhecidas como linfócitos T. Cientistas já desconfiavam do papel importante delas, porque o nível de produção de anticorpos em pessoas egressas de infecções por Covid-19 geralmente cai. Pela primeira vez, porém, foram encontradas pessoas cujos linfócitos T tinham “memória” do Sars-CoV-2 (sinal de infecção prévia), mas que não estavam produzindo anticorpos.

Os pesquisadores, liderados por Marcus Buggert, do Instituto Karolinska, de Estocolmo, afirmam que “muitos indivíduos com Covid-19 leve ou assintomática, depois da exposição ou infecção pelo Sars-CoV-2, geraram respostas duráveis e funcionais de células T de memória, não raro na ausência de resposta detectável de anticorpos”.

Alguns desses indivíduos, contam os pesquisadores, testaram negativo nos exames sorológicos (que detectam anticorpos produzidos contra o vírus), mas tinham sido diagnosticados por exames de RT-PCR (que detecta a presença do vírus em si) meses antes.

Essa é uma boa notícia. “Sugere que a exposição natural ou infecção deve prevenir episódios recorrentes de Covid-19”, dizem os cientistas, ao menos durante alguns meses. Os autores do estudo sugerem até mesmo que estudos que buscam saber a prevalência da doença na sociedade usando exames sorológicos podem estar subestimando o espalhamento da Covid-19.

Para fazer a pesquisa, os cientistas do Karolinska recrutaram 206 moradores da Suécia que tinham tido diferentes experiências relacionadas à Covid-19, desde assintomáticos, passando por casos leves até os severos.

Como forma de comparação, analisaram também amostras de sangue coletadas de outros voluntários no meio de 2019, que não poderiam ter sido infectados pela Covid-19. Curiosamente, algumas dessas amostras (28%) também tinham linfócitos T que reagiam ao Sars-CoV-2, algo que os pesquisadores dizem ser algo esperado. Isso ocorreu provavelmente porque causa de infecções prévias por outros tipos de coronavírus, mais inofensivos, que circularam em anos anteriores.