Publicado nesta segunda-feira (17), último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde acrescentou 55 óbitos à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que agora soma 2.744 perdas humanas para a pandemia desde março. Já o número de testes positivos chegou a 98.007, incluindo 269 novas confirmações. Se excluídos os casos já recuperados, o contingente atual de infectados é de 10.112 (12%).

As mais recentes vítimas gaúchas da Covid-19 constam na lista a seguir, detalhada por município de residência, gênero e idade – esse último dado aponta uma faixa de 19 a 95 anos, embora permaneça o predomínio de idosos entre os falecidos pela doença no Estado. Confira:

– Alvorada (homem, 45 anos);

– Alvorada (homem, 58 anos);

– Alvorada (homem, 69 anos);

– Alvorada (mulher, 78 anos);

– Alvorada (homem, 65 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 59 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 64 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 45 anos);

– Canoas (homem, 66 anos);

– Canoas (homem, 89 anos);

– Canoas (mulher, 91 anos);

– Canoas (homem, 70 anos);

– Canoas (mulher, 75 anos);

– Canoas (mulher, 64 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 49 anos);

– Capão da Canoa (homem, 54 anos);

– Capão do Leão (homem, 57 anos);

– Caxias do Sul (homem, 68 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 79 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 47 anos);

– Caxias do Sul (homem, 62 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 32 anos);

– Igrejinha (homem, 66 anos);

– Ipê (mulher, 79 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 71 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 66 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 60 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 74 anos);

– Osório (homem, 90 anos);

– Paim Filho (mulher, 52 anos);

– Passo Fundo (homem, 19 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 59 anos);

– Porto Alegre (mulher, 73 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 80 anos);

– Pouso Novo (mulher, 83 anos);

– Santo Ângelo (homem, 85 anos);

– São Jorge (homem, 83 anos);

– São Jorge (homem, 82 anos);

– São Leopoldo (mulher, 86 anos);

– São Leopoldo (mulher, 90 anos);

– São Leopoldo (mulher, 42 anos);

– Sapiranga (homem, 63 anos);

– Sapiranga (mulher, 33 anos);

– Tenente Portela (mulher, 61 anos);

– Teutônia (mulher, 90 anos);

– Três Coroas (homem, 48 anos);

– Venâncio Aires (mulher, 84 anos);

– Viamão (homem, 64 anos);

– Viamão (mulher, 45 anos).

Elevação da taxa de isolamento

A instabilidade do tempo é um dos fatores que influenciam o comportamento da população. Conforme o Palácio Piratini, períodos em a chuva registra precipitação média acima de 10 milímetros (como ocorreu em alguns dias da semana passada), cresce a média de pessoas que evitam aglomerações ou saídas desnecessárias de casa. No último período de sete dias sob monitoramento, esse índice ficou em 40,1% no Rio Grande do Sul.

O resultado medido entre os domingos 9 e 16 de agosto recolocou o Estado entre os de melhor posição no ranking nacional, subindo do décimo-terceiro para o quarto lugar geral, acima da média do País (38%). Na semana anterior, marcada pela reabertura das atividades do comercio não essencial, a taxa gaúcha havia sido de 38,6%, menor desde o mês de março.

Para auxiliar no combate ao contágio pelo novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um distanciamento mínimo de 50% (em Porto Alegre, o nível preconizado pela prefeitura é de 55%).

O Rio Grande do Sul ficou atrás do Acre (42%), Piauí (41,4%) e Ceará (40%). Já Santa Catarina (38,3%) e Paraná (38%) se mantêm próximos da média nacional, situados na segunda metade da tabela.

A região de Pelotas segue apresentando os maiores indicadores em termos de isolamento social: a média verificada foi de 48,4%, quase sete pontos percentuais acima do monitoramento anterior. “Com medidas mais rígidas adotadas por algumas cidades, inclusive decretando ‘lockdown’, a área chegou a emplacar 56,4% em finais de semana.

As demais regiões que lideram o ranking estadual são, pela ordem, a de Porto Alegre (41,4%), Capão da Canoa (40,4%) e Uruguaiana (39,8%). As regiões de Bagé (35,4%), Lajeado (35,5%), Caxias do Sul (36,1%) e Santa Cruz do Sul (36,1%), por sua vez, estão entre as com os menores índices de isolamento social.

O levantamento a partir do monitoramento de aplicativos em celulares, com base em dados disponibilizados pela empresa InLoco, confirma um comportamento diferente dos gaúchos em fins de semana, quando o índice de isolamento, na última coleta, ficou 44,4%. Nos dias úteis o percentual de quem evitou se aglomerar ficou em 38,4%.

(Marcello Campos)