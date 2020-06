Esporte O City atropela o Burnley e adia outra vez o título do Liverpool no Campeonato Inglês

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

O City atropelou o Burnley, por 5 a 0, nesta segunda-feira, em Manchester. (Foto: Reprodução)

Mais uma vez, o Manchester City goleou com a impressão de que não precisou pisar no acelerador. Depois do Arsenal, a segunda vítima no retorno do Campeonato Inglês foi o Burnley, atropelado por 5 a 0, nesta segunda-feira (22), em Manchester, no jogo que encerrou a 30ª rodada. Mahrez e Foden brilharam com dois gols cada, enquanto David Silva completou para os Citizens, contentes em ao menos adiar a possibilidade de título do Liverpool na quarta-feira (24). Agora, na melhor das hipóteses, só na quinta-feira (25).

Restam oito rodadas (24 pontos em disputa), e a vantagem do Liverpool é de 20 pontos. Ou seja: precisa fazer mais cinco pontos até o fim para não depender de seu concorrente. Para ser campeão na 31ª rodada, no entanto, terá de vencer o Crystal Palace nesta quarta-feira, em Anfield, e torcer para o City empatar ou perder para o Chelsea no dia seguinte, no Stamford Bridge.

O jogo

O número de finalizações no jogo (19 a 1) ilustra o massacre. Mesmo rodando o elenco, Guardiola viu o seu time ser superior em todo o momento. Construiu a vitória no primeiro tempo, com gols de Foden aos 22 minutos (chute de fora da área), e Mahrez aos 43 minutos (jogada individual após lançamento de Fernandinho) e aos 48 minutos, em pênalti sofrido por Agüero. Na etapa final, David Silva, aos seis minutos, e Foden, aos 18 minutos, fecharam a conta com extrema naturalidade. Ederson não passou de mero espectador.

Alerta

Agüero precisou ser substituído no fim do primeiro tempo logo após sofrer pênalti de Mee, retificado pelo VAR depois da arbitragem não ver o toque do zagueiro do Burnley. O atacante argentino caiu no gramado com a mão atrás do joelho esquerdo. Gabriel Jesus entrou em seu lugar. O City terá uma sequência de jogos entre meio e fim de semana por aproximadamente mais um mês.

Vidas negras importam

Antes de a bola rolar, um avião sobrevoou o estádio com a mensagem “Vidas brancas importam” e o nome do Burnley. O clube subiu o tom na resposta: “Os responsáveis ​​não são bem-vindos no nosso estádio”.

A frase ironiza o mote antirracismo “Black Lives Matter” (Vidas negras importam), adotado pela Premier League e que ganhou proporções globais após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos.

Sané de volta

O jogo marcou o retorno de Sané aos gramados vestindo a camisa do Manchester City. O atacante alemão entrou aos 34 minutos do segundo tempo e estava ausente desde agosto, quando sofreu grave lesão no joelho. Será a sua reta final no clube depois de recusar a renovação de contrato – o Bayern é o destino provável.

