Veículos foram incrementados com equipamentos de proteção contra o coronavírus. (Foto: Rodrigo Ziebell SSP-RS)

Na tarde desta quinta-feira (16), o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) recebeu do governo do Rio Grande do Sul 35 novas viaturas. O lote foi adquirido com um investimento de R$ 4,5 milhões, por meio de convênio entre a corporação e o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Selt (Secretaria Estadual de Logística e Transportes).

A entrega foi oficializada em uma cerimônia restrita na sede do CRBM, em Porto Alegre, a fim de evitar aglomeração de pessoas, conforme as diretrizes de combate à pandemia de coronavírus. São 23 veículos Chevrolet S-10 e as 12 motocicletas Yamaha XT-1200 Super Teneré, já incrementadas com equipamentos de proteção contra o coronavírus – luvas, álcool-gel e máscaras de proteção facial.

Além disso, os motociclistas receberam kits completos de proteção individual. Isso inclui capacetes, caneleiras, cotoveleiras, botas e luvas para inverno e verão, tudo “zero quilômetro”.

Com 40 grupos divididos em todas as regiões do Estado, o CRBM tem como responsabilidade realizar o policiamento rodoviário em 11,5 mil quilômetros de estradas gaúchas. A distribuição das novas viaturas teve por base um estudo prévio de necessidade de renovação da frota, substituindo modelos antigos para diminuir o custo na manutenção.

Os critérios de destinação também obedeceram a estatísticas referentes aos municípios considerados prioritários pelo programa “RS Seguro”, desenvolvido pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O 1° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, com sede em Passo Fundo (Norte do Estado), receberá sete viaturas, ao passo que o 2° Batalhão Rodoviário, com sede em Cachoeira do Sul (Região Central) será o endereço de mais oito picapes, assim como o 3° Batalhão Rodoviário de Garibaldi (Serra Gaúcha). Já as 12 motocicletas serão utilizadas pelos policiais militares do Pelotão de Motos do CRBM.

O Daer e a Selt mantêm um convênio com a SSP e a BM, por meio do qual agentes do Comando Rodoviário atuam em atividades de fiscalização e segurança nas estradas estaduais. Por meio dessa iniciativa, todo o custeio e o investimento são cobertos pelo orçamento do próprio Daer. Confira, a seguir os Batalhões Rodoviários da corporação, os seus respectivos pelotões e municípios.

1° BRBM (Passo Fundo)

– Pelotão de Passo Fundo;

– Força Tática;

– Pelotão de Erechim;

– Pelotão de Cruz Alta;

– Pelotão de Tapera;

– Pelotão de Santo Ângelo;

– Pelotão de Santa Rosa.

2° BRBM (Cachoeira do Sul)

– Pelotão de Taquari;

– Pelotão de Motos – Santa Maria;

– Pelotão de Novo Cabrais;

– Pelotão de Alegrete;

– Pelotão de Bagé;

– Pelotão de Encantado;

– Pelotão de Cruzeiro;

– Pelotão de Rio Grande.

3° BRBM (Garibaldi)

– Pelotão de Torres;

– Força Tática;

– Pelotão de Xangri-lá;

– Pelotão de Bom Princípio;

– Pelotão de Portão;

– Pelotão de Nova Bassano;

– Pelotão de Gravataí;

– Pelotão de Gramado.

