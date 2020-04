Notícias O começo da semana que vem deve ter chuva em todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Pancadas podem começar já no domingo, em áreas isoladas. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Após vários dias sem precipitações, a maioria das regiões do Rio Grande do Sul deve ter chuva no começo da semana que vem. A previsão consta no mais recente boletim meteorológico da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), divulgado na tarde desta quinta-feira, 23 de abril.

Até este sábado, a tendência é de que o tempo permaneça sem precipitações pluviométricas. A presença de uma massa de ar quente e úmido manterá as temperaturas elevadas (e em níveis superiores a 10°C durante a noite) na maior parte do território gaúcho.

Para o domingo está prevista uma maior variação de nuvens. Isso resultará na possibilidade de pancadas isoladas em áreas específicas – principalmente nas regiões Oeste e Sul, conforme projeta o serviço meteorológico do governo do Rio Grande do Sul.

Já entre a segunda e a quarta-feira da próxima semana, o chegada de uma frente fria ao Estado vai provocar chuva em praticamente todo o Estado, com valores mais elevados e a possibilidade de temporais isolados na Metade Sul e também em parte da zona de fronteira com a Argentina.

Volume por região

Ainda de acordo com o boletim da Seapdr, os totais previstos de chuva devem permanecer inferiores a 10 milímetros nas faixas Norte e Nordeste do território gaúcho. Nas demais regiões, por sua vez, o volume deve variar entre 20 e 45 milímetros. Para os municípios da Zona Sul, são esperados entre 60 e 70 milímetros em algumas localidades.

O documento foi publicado na página da Secretaria no site oficial www.estado.rs.gov.br e a sua elaboração contou com a parceria de técnicos da seccional gaúcha da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural). Também contribuiu com informações o Irga (Instituto Riograndense do Arroz).

(Marcello Campos)

