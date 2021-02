Brasil O consumo de gás no Brasil cresceu mais de 7% em novembro

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O volume consumido em novembro foi de 78,18 milhões de metros cúbicos/dia. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O consumo total de gás natural no Brasil cresceu 7,3% em novembro ante o mês anterior, puxado principalmente pelo consumo termelétrico, informou o diretor de Estratégia e Mercado da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), Marcelo Mendonça.

O volume consumido em novembro foi de 78,18 milhões de metros cúbicos/dia. Na comparação com novembro de 2019, houve uma alta de 4,5%.

No acumulado dos 11 meses de 2020, no entanto, a demanda por gás registrou uma queda de 11,4% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados fazem parte de levantamento estatístico mensal da Abegás com as distribuidoras de todo o País.

“O consumo foi puxado principalmente pelo setor termelétrico, que teve um aumento de 19% em relação a outubro”, afirmou Mendonça, à Reuters.

A demanda termelétrica, principal consumidora de gás do Brasil, em novembro, foi de 37,76 milhões de metros cúbicos/dia. Na comparação com novembro de 2019, houve uma alta de 11,5%.

O despacho das usinas térmicas a gás cresceram em função da queda do nível de água dos reservatórios das hidrelétricas, afirmou o diretor, ao reiterar pleito da Abegás, de que usinas térmicas a gás sejam incluídas na base de forma contínua para a garantia do abastecimento do País.

Nesse pleito, a Abegás busca evitar que usinas menos eficientes, mais caras e mais poluentes, como as movidas a óleo, entrem na frente das usinas que consomem gás natural.

Já o consumo do segmento industrial, segundo maior consumidor do país, subiu apenas 0,6% na comparação mensal, para 27,9 milhões de metros cúbicos/dia em novembro. Esse número representa leve alta de 0,34% na comparação com o mesmo mês de 2019.

Produção de petróleo

A produção de petróleo do Brasil atingiu média recorde de 2,94 milhões de barris por dia (bpd) em 2020, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O resultado foi 5,7% superior à média vista em 2019, quando o País bombeou 2,78 milhões de barris por dia, segundo dados do órgão regulador.

Já a produção de gás natural somou 127,4 milhões de metros cúbicos por dia no ano passado, 4% acima da média verificada em 2019, em meio a uma expansão na oferta de gás associado à extração de petróleo.

Somando a produção de petróleo e gás natural, o País extraiu um recorde de 3,74 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), volume 52,71% superior ao registrado em 2010.

Na comparação com 2019, houve aumento de 5,35%.

A produção de petróleo equivalente do pré-sal alcançou 68,61% da produção nacional em 2020, contra 61,34% no ano anterior e apenas 1,53% em 2010, ainda de acordo com os dados da ANP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil