Bancos tradicionais e digitais, gestoras de investimentos e fintechs travam uma batalha pelos recursos que os brasileiros que não perderam renda na pandemia estão poupando.

O desafio é fazer o dinheiro migrar da poupança, a preferida dos brasileiros, para aplicações de maior retorno, mas também mais arriscadas, como ações, fundos multimercados ou imobiliários.

Entre as armas para atrair clientes, estão corretagem gratuita para aplicações em renda variável e até devolução de parte da taxa de administração de fundos, além de assessoria gratuita e conteúdo de educação financeira, incluindo lives nas redes sociais.

“A maioria dos brasileiros ainda procura a poupança como segurança. Mas, com juros mais baixos, pessoas com mais recursos já começaram a procurar ativos de maior risco. Fintechs e bancos digitais precisam de escala e estão indo para cima dessa turma”, diz João Augusto Salles, estrategista da Senso Corretora.

O empresário da área de marketing Fabrício Andrade, de 29 anos, deixou o Rio e passou quatro meses com os pais em Juiz de Fora, em Minas, logo no início da pandemia, o que lhe rendeu uma economia de 50% no orçamento.

Ele voltou ao Rio, não conseguiu manter esse percentual de economia, mas mudou a mentalidade. Trocou o apartamento alugado em Ipanema por um R$ 600 mais barato no Humaitá, também na Zona Sul, por exemplo.

“Eu não economizava, mas na pandemia comecei a pensar em ter uma reserva. Estou avaliando se aplico em um investimento moderado ou se compro um apartamento. Mas, com certeza, quero tirar da poupança para algo que renda mais”, diz Andrade.

Um centavo para entrar

Uma estratégia muito usada para atrair clientes para produtos financeiros mais sofisticados é baixar o valor mínimo da aplicação inicial.

O banco digital C6 permite acesso a fundos com apenas R$ 1, mesmo valor fixado pelo Bradesco. No Banco do Brasil, basta R$ 0,01.