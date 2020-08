Para quitar todos os valores devidos, o Timão deposita as esperanças no dinheiro da venda de Pedrinho. O meia foi negociado com o Benfica por 20 milhões de euros, cerca de R$ 110 milhões, e será pago pelos portugueses em quatro anos. O Alvinegro ainda aguarda o adiantamento combinado com um banco europeu, que intermedia a transação.

No mês de abril, ficou acertado que os jogadores receberiam metade do valor das férias e essa quantia já foi depositada. A outra metade deve ser paga apenas em dezembro.

Desde o início das complicações financeiras oriundas da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus, o departamento de futebol do Corinthians, assim como o presidente Andrés Sanchez, têm se mostrado tranquilos quanto a este diálogo junto ao elenco, que também tem externado compreensão.

O Corinthians chegou a um acordo de redução de 25% no salário registrado em carteira de cada atleta. O corte é o máximo previsto em Lei e o grupo já se colocou à disposição para elevar a queda, se for necessário.

Arena

A negociação entre Caixa Econômica Federal e o Corinthians para rediscutir o financiamento da Arena continua sem uma solução. Na semana passada, a Justiça deu mais um mês para clube e banco chegarem a um acordo amigável e manteve suspenso o processo movido pela estatal.