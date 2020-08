View this post on Instagram

⚠️ BREAKING NEWS ⚠️ Quique Setién no longer first team coach. The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. Thank you Quique & best of luck in the future. Quique Setién deja de ser entrenador del primer equipo. El nuevo entrenador será anunciado en los próximos días en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo. Gracias Quique y mucha suerte en el futuro. Quique Setién deixa de ser entrenador del primer equip. El nou entrenador serà anunciat en els pròxim dies, en el marc d’una àmplia reestructuració del primer equip Gràcies Quique i molta sort en el futur.