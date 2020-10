Geral O debate de 15 de outubro entre Donald Trump e Joe Biden é oficialmente cancelado

O primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos EUA aconteceu em 29 de setembro. (Foto: Reprodução)

O debate entre Donald Trump e Joe Biden que seria realizado no dia 15 de outubro, em Miami, na Flórida, foi oficialmente cancelado pela comissão organizadora de debates presidenciais nesta sexta-feira (9). O encontro do dia 22 foi mantido.

O cancelamento acontece após Trump se recusar a participar de um debate virtual, como sugerido pela comissão, após seu contágio pelo coronavírus. Ele chamou a ideia de “ridícula” e propôs adiar os dois confrontos em uma semana, transferindo-os para 22 e 29 de outubro, o que foi rejeitado pela campanha de Biden e pelos organizadores.

Na quinta-feira, a emissora ABC anunciou que fará um evento apenas com o candidato democrata no dia 15 de outubro, em um estúdio na Filadélfia. Com mediação do jornalista George Stephanopoulos, Biden irá responder a perguntas de eleitores presentes no local.

“Agora está aparente que não haverá debate em 15 de outubro, e a CDP [Comissão de Debates Presidenciais] vai voltar sua atenção para os preparativos para o debate presidencial final agendado para 22 de outubro”, disse a comissão em um comunicado enviado por e-mail.

A campanha de Trump criticou a comissão por anunciar o cancelamento do debate, dizendo que não havia razão médica para a decisão.

“Não há razão médica para impedir que o debate de 15 de outubro em Miami prossiga como programado, já que o presidente estará saudável e pronto para debater”, disse a campanha em um comunicado, aludindo à infecção por coronavírus de Trump.

Ansioso

O primeiro debate entre os dois candidatos à presidência dos EUA aconteceu em 29 de setembro. Três dias depois, Trump anunciou que estava com Covid-19. Os candidatos a vice tiveram seu único confronto, que foi presencial, na quarta-feira.

O presidente afirmou que só soube da decisão de organizar um debate virtual na quinta-feira, minutos antes de sua participação por telefone em um programa de TV da Fox News. Ele acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger Biden.

O presidente foi hospitalizado no dia 3 de outubro e voltou à Casa Branca na segunda-feira. No dia de seu retorno, afirmou que estava ansioso para participar de um segundo debate com Biden. Na quinta-feira, Trump disse que se sente “pronto para voltar a fazer campanha”, mesmo sem ter se curado.

Debate por transmissão em 1960

Esta não seria a primeira vez que um debate de presidenciáveis nos EUA seria organizado para ser realizado sem que os debatedores estivessem em um mesmo local.

Em 1960, John F. Kennedy e Richard Nixon fizeram um encontro via transmissão (um deles estava em um estúdio na cidade de Nova York, e o outro, em Los Angeles). As informações são do portal de notícias G1.

