Geral Mulheres estão andando de bicicleta em números recordes na cidade de Nova York

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Desde que a Covid-19 engoliu os Estados Unidos, uma paixão pelo ciclismo tomou conta do país. (Foto: Reprodução/Twitter/@CitiBikeNYC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os dias, quando Betty Cheong caminhava do metrô para seu escritório em Lower Manhattan, ela passava por um lembrete assustador dos perigos de pedalar por Nova York: uma bicicleta pintada de branco e adornada com flores, apoiada em um poste, marcando o local onde um ciclista foi morto. A visão por si só era suficiente para mantê-la longe de uma bicicleta.

Em seguida, a pandemia do novo coronavírus chegou, esvaziando o metrô de passageiros cautelosos e drenando o tráfego das ruas. Andar de bicicleta de repente parecia uma maneira mais segura de se locomover: em abril, Betty começou a usar o programa de compartilhamento de bicicletas da cidade. Então, ela começou a participar de protestos de bicicleta. Em julho, ela comprou uma bicicleta.

Desde que a Covid-19 engoliu os Estados Unidos, uma paixão pelo ciclismo tomou conta do país, aumentando as vendas de bicicletas e provocando uma escassez delas.

Em muitas cidades, mas talvez mais notavelmente em Nova York, muito desse crescimento tem sido impulsionado por um aumento no número de mulheres que começaram a andar de bicicleta depois que as ordens de lockdown eliminaram a principal barreira que a pesquisa mostrou que as impedia de pedalar: as ruas que costumam parecer perigosas para os ciclistas.

Em Nova York, houve cerca de 80% mais de uso de bicicleta em julho em comparação com o mesmo mês no ano passado, com o uso de bicicletas por mulheres aumentando 147% e em 68% entre os homens, de acordo com dados do Strava Metro, um aplicativo de rastreamento de mobilidade usado por 68 milhões de pessoas em todo o mundo.

Mas agora o tráfego está aumentando novamente e não está claro se o entusiasmo continuará. Os defensores do ciclismo dizem que a cidade deveria aproveitar o que aconteceu durante o surto e fazer mais para criar uma rede de transporte que priorize a bicicleta como uma forma mais ecológica de se locomover.

Outras grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Washington, Boston, Chicago e Los Angeles, também experimentaram um renascimento do ciclismo impulsionado em grande parte pelas mulheres: o número de ciclistas em cada uma dessas quatro cidades aumentou mais de 80% em agosto em comparação com o mesmo mês no ano passado, enquanto o crescimento no número de ciclistas do sexo masculino foi muito menor.

O aumento no número de mulheres ciclistas indica uma notável reviravolta em Nova York, onde o sistema de ciclovias costuma ser desarticulado e obstruído por carros, e carece de estacionamento para bicicletas, o que tem desencorajado os ciclistas.

Durante a maior parte da última década, os ciclistas do sexo masculino superavam em número as ciclistas do sexo feminino em 3 para 1. Mas o surto mudou rapidamente o cenário nas ruas.

No Citi Bike, o programa de compartilhamento de bicicletas de Nova York, as mulheres agora representam a maior parte dos usuários desde que o programa foi lançado em 2013. Desde março, a porcentagem de mulheres que usam ativamente o Citi Bike e compram assinaturas pela primeira vez subiu para cerca de 40% do total de assinantes, um recorde em cada categoria.

Em junho, um recorde de 53% das pessoas que usaram uma bicicleta do Citi Bike pela primeira vez eram mulheres. E mais de 60% daqueles que se inscreveram para a oferta de compartilhamento de bicicletas de associações gratuitas para trabalhadores essenciais eram mulheres.

“Acho que isso é promissor. Espera-se que seja uma boa coisa para sair desta crise”, disse Sarah M. Kaufman, diretora-adjunta do Rudin Center for Transportation da Universidade New York.

Mas agora, com o tráfego retornando a cerca de 70% dos níveis normais, se as mulheres permanecerem se locomovendo em bicicletas será um teste para as autoridades municipais que estão sob pressão para reduzir o espaço para carros e dar mais espaço para ciclistas e pedestres. Outras cidades enfrentam desafios semelhantes em um país onde o ciclismo nunca chegou perto dos níveis vistos em alguns países europeus e asiáticos.

“Não há como chegar a altas taxas de ciclistas se não resolvermos a diferença de gênero”, disse Jennifer Dill, professora de estudos urbanos e planejamento da Universidade do Estado de Portland. “A grande questão agora é como isso mudará o comportamento a longo prazo.” “Esta é uma grande oportunidade se as cidades aproveitarem”, acrescentou. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral