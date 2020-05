Rio Grande do Sul O delegado José Antônio Dornelles de Oliveira é o novo superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O delegado substituiu Alexandre Isbarrola, que assumiu a Diretoria de Inteligência Policial da PF Foto: Agência Brasil Relator reforça a importância do “isento exercício da missão da PF” ao lembrar que “agentes políticos não interferiram para interromper a operação Lava Jato em virtude de criteriosa vigilância da sociedade e da imprensa”. (Foto: Imagem de Arquivo/Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A nomeação do delegado José Antônio Dornelles de Oliveira para o cargo de superintendente regional da PF (Polícia Federal) no Rio Grande do Sul foi publicada no Diário Oficial da União. Ele substituiu Alexandre Isbarrola, que assumiu a Diretoria de Inteligência Policial da corporação.

O novo superintendente no RS tem 62 anos e é natural de São Jerônimo. Ele trabalha há 39 anos na PF. Oliveira já comandou a Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Armas e a unidade da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul