Por Juliana de Vasconcelos | 24 de março de 2023

O Vale do Taquari, localizado na região central do estado do Rio Grande do Sul, é uma região pujante e está à frente na produção de proteína animal do Estado, tendo o frango, o suíno e o leite como os maiores alavancadores do setor, fazendo da agropecuária um dos maiores valores adicionados brutos (VAB), juntamente com a agroindústria (COREDE, 2015), mas desde sempre teve na contratação de mão de obra qualificada para o setor produtivo, um grande desafio.

Empresas de marketing já previam mudanças no perfil das novas gerações no mercado de trabalho, mas hoje a escassez de mão de obra no Vale é crítica, pois além de os empresários praticamente não encontrarem trabalhadores, quando encontram, deparam-se com profissionais sem qualificação, baixa produtividade e pouco comprometimento com as empresas. Todavia, há uma percepção positiva em relação à melhoria dos negócios. Atualmente o piso salarial das categorias já não é mais base para contratação de funcionários do setor produtivo; dando assim, poder de consumo e uma maior qualidade de vida para aqueles que, junto dos empresários, estão produzindo riquezas, mas ainda existe um grande questionamento por parte dos empresários quanto à forma que arcarão com estas demandas, sem produtividade.

Políticas públicas que qualifiquem os jovens e o controle da evasão escolar são medidas necessárias a longo prazo, mas há uma necessidade imediata de soluções para realocar mão de obra ociosa de regiões menos produtivas para a região dos vales, e buscar em outras culturas, modelos de formação, qualificação e profissionalização.

Entidades empresariais associativistas estão promovendo debates, criando redes de apoio entre os empresários, procurando fortalecer ainda mais os laços entre as associações comerciais e a Federasul, assim como buscando o diálogo com o poder público, para encontrar soluções emergenciais, com escolhas assertivas e com redução do assistencialismo.

O objetivo é tornar o setor da indústria, comércio e serviços da região mais competitivos e contribuir para as demandas do governo do Estado, pois é preciso arrecadar mais, já que só é permitido investir aquilo que se arrecada. É um dever de todos fazer o Vale do Taquari crescer.

Juliana de Vasconcelos

– Sócia e diretora comercial Vasconcellos Contabilidade

– Vice-Presidente Empresariado Jovem Acisam

– Divisão Jovem Federasul

