O DOC vai acabar? Alguns bancos se antecipam e suspendem o serviço

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

O anúncio ocorre quando o Pix passa a liderar a lista de operações preferidas pelo brasileiros e o DOC ocupa a ponta oposta.(Foto: Pexels)

O Santander anunciou na última quarta-feira (30) ter encerrado as transferências via Documento de Ordem de Crédito (DOC). A exemplo do Itaú, que acabou com o serviço em janeiro, a instituição se antecipou ao anúncio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em maio, de que iria acabar com o DOC em 2024.

O anúncio ocorre quando o Pix passa a liderar a lista de operações preferidas pelo brasileiros e o DOC ocupa a ponta oposta. Segundo levantamento da Febraban, com dados do Banco Central (BC), o serviço registrou apenas 3,7% do total de 63,071 bilhões de operações realizadas em 2022, ficando atrás dos cheques e boletos, por exemplo.

1) Quando os bancos vão acabar com o DOC?

Com a antecipação do Itaú e Santander, a dúvida que fica para alguns clientes é até quando o DOC vai existir. O jornal O Globo procurou pelas principais instituições financeiras para saber até quando o serviço estará disponível.

O Banco do Brasil informou já ter iniciado a comunicação com seus clientes sobre o encerramento do serviço, que também acontecerá de forma antecipada. Pessoas físicas podem fazer o envio e agendamento do DOC até 15 de outubro e as pessoas jurídicas até 15 de janeiro.

Já a Caixa e o Bradesco vão seguir o cronograma estabelecido pela Febraban. Ou seja, a realização de transferências via DOC ficará disponível até 15 de janeiro, com efetivação até 29 de fevereiro de 2024.

2) Até quando vou poder receber um DOC?

Mesmo que o banco já tenha encerrado o serviço, o cliente continuará a receber as transferências através do DOC normalmente em sua conta, informou a Febraban, até que a modalidade seja totalmente extinta pelo mercado.

Os bancos, por sua vez, têm até 29 de fevereiro de 2024 para extinguir as operações via DOC. A Febraban informou que esse prazo considera “a necessidade de os bancos não emissores manter seus sistemas de recebimento ativos para processar DOCs”.

Cronograma

* Pessoas Física e Jurídica: emissão e agendamento até 15 de janeiro de 2024, às 22 horas;

* Encerramento de envio: se realizado até 15 de janeiro de 2024, pode ser agendado até a data de fechamento do sistema

* Fechamento dos sistemas de recebimento e processamento: 29 de fevereiro de 2024.

