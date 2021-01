Porto Alegre O evento Um Dia de Transparência busca qualificar o atendimento ao cidadão

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Prefeito participou do encontro entre representantes de todos os órgãos municipais. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Promovido pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), o encontro Um Dia de Transparência reuniu cerca de 50 representantes de todos os órgãos da prefeitura e secretários municipais. O evento contou com a participação do prefeito Sebastião Melo, que destacou a necessidade de investir esforços em zeladoria e assim mudar a realidade da Capital. “Transparência evita desvios, e dias como esse serão rotina no nosso governo. O diálogo é o caminho para encontrar soluções para a vida das pessoas, afirmou o prefeito.

Responsável por todo o sistema de atendimento ao cidadão do município, a SMTC busca ampliar o conhecimento sobre os canais de relacionamento disponíveis e intensificar a integração das equipes que recebem as solicitações daquelas ligadas à execução dos serviços públicos. “Será uma sistemática permanente de diálogo, pois a construção das melhorias precisa ser conjunta e com transparência interna e externa, disse o secretário Gustavo Ferenci.

No encontro, realizado no auditório da Escola de Gestão Pública e de acordo com os protocolos de distanciamento e higiene, os servidores da SMTC apresentaram o funcionamento, as características, os aspectos legais e os projetos futuros relativos ao Atendimento 156, à Carta de Serviços, Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação. Também houve a participação do Centro Integrado de Comando da Capital (Ceic), vinculado à Secretaria Municipal de Segurança, que recebe chamados de urgência pelos números 153 e 156.

Os itens mais destacados foram a importância do cumprimento dos fluxos e prazos, da atualização e alimentação dos serviços, e do fomento da cultura de avaliação dos servidores públicos pelos usuários dos serviços, além dos órgãos mais demandados. Ao final de cada apresentação, os servidores puderam fazer perguntas e solucionar dúvidas. “Cada número de protocolo de serviço gerado representa um cidadão pedindo ajuda, e ele tem pressa”, ressaltou a coordenadora da Unidade de Relacionamento com a Sociedade da SMTC, Adriana Gambino.

Atendimento ao cidadão de Porto Alegre

24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para todos os serviços públicos do Município

– Telefone 156

– Site 156Web, com suporte de LiveChat

– E-mail 156poa@portoalegre.rs.gov.br

– Acesso pela Central do Cidadão

Ouvidoria

Segunda instância do atendimento ao cidadão, quando o serviço solicitado não foi realizado ou não teve a qualidade desejada

– Atendimento pelo Sistema Municipal de Ouvidoria de Porto Alegre, me-Ouv

– Recebe manifestações quanto à prestação de serviços públicos e conduta de agentes públicos

– Espaços para denúncias, reclamações, elogios e sugestões

– Admite manifestações identificadas, sigilosas ou anônimas

– Acesso pela Central do Cidadão

Carta de Serviços

Catálogo digital que reúne os serviços oferecidos pelos órgãos municipais

– 451 serviços cadastrados para consulta pelo cidadão

– Entre eles, 152 serviços podem ser solicitados on-line, através de links na Carta

– Avaliação constante pelos usuários através da obrigatoriedade da pesquisa de satisfação

– Acesso pela Central do Cidadão

Lei de Acesso à Informação (LAI)

Destinada ao fornecimento de dados, como utilização de recursos públicos, licitações e contratos administrativos, projetos e obras

– Solicitações através do e-SIC, Serviço de Informações ao Cidadão, exclusivo para a LAI

– Acompanhamento em tempo real quanto ao status das demandas e principais temas buscados

– Acesso através da Central do Cidadão

Aplicativo #EuFaçoPOA

App oficial da Prefeitura de Porto Alegre

– Oferece 40 tipos de solicitação de serviços nas categorias: água e esgoto, árvores, iluminação pública, limpeza urbana, mobilidade urbana e praças

– Serviços de Saúde: marcação de consultas médicas, histórico de saúde (consultas, exames, internações e procedimentos), medicamentos, informações e cadastro para quem deseja parar de fumar

– Localização de farmácias distritais, hospitais, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde e escolas municipais

– Disponível nas lojas de aplicativos de telefones celulares

