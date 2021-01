Porto Alegre O Prefeito de Porto Alegre participa de reunião do Conselho Multissetorial para Enfrentamento a pandemia

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Pauta incluiu vacinação e fiscalização do cumprimento de protocolos sanitários. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

Os integrantes do Conselho Multissetorial para o Enfrentamento à Covid-19 (Comue-Covid) reuniram-se por videoconferência, na tarde desta sexta-feira (22). O início da vacinação, ações de fiscalização e campanha de conscientização para o cumprimento dos protocolos sanitários foram a pauta do encontro, que contou com a participação do prefeito Sebastião Melo e do vice, Ricardo Gomes.

“As opiniões deste conselho são importantes para as tomadas de decisão. Contamos e precisamos do apoio de todos para construirmos juntos as melhores soluções”, diz Melo. O vice-prefeito também reforçou a relevância do órgão colegiado para elaboração conjunta de ações de combate aos efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia.

O secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, e o coordenador da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, apresentaram o Plano Municipal de Vacinação Covid-19. Até esta sexta-feira, 13.023 pessoas foram imunizadas na Capital. Os números da vacinação podem ser acompanhados pelo portal vacinômetro.“Este é um momento especial, e estamos preparados. Seguiremos trabalhando no final de semana para vacinar os grupos prioritários”, afirma Sparta. A equipe de Saúde também mostrou os dados epidemiológicos de Porto Alegre.

O secretário municipal extraordinário de Enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho, destacou as mudanças com o último decreto municipal, que regulamentou as regras sanitárias das atividades de educação física, e as ações para intensificar a fiscalização. Explicou que está havendo reforço no controle do uso de máscara em ambientes coletivos, abertos ou fechados. “Será uma abordagem respeitosa e sem excessos, por meio de termos de advertência”, diz Ramalho. “O inimigo é o vírus, não a população ou o comércio”, completou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

O grupo conheceu em primeira mão a campanha de conscientização realizada em parceria entre Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e Prefeitura de Porto Alegre. As peças publicitárias alertam sobre a importância do cumprimento dos protocolos sanitários de funcionamento de atividades econômicas e dos cuidados de higienização. O presidente do Sindilojas, Paulo Kruse, colocou o material à disposição de todas as entidades.

