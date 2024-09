Mundo O ex-presidente americano Donald Trump prometeu pôr fim rapidamente à guerra na Ucrânia se vencer as eleições de novembro

28 de setembro de 2024

Ao lado de Zelensky, Trump diz que tem "relacionamento muito bom" com Putin. (Foto: Reprodução)

Candidato a um novo mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu pôr fim rapidamente à guerra na Ucrânia se vencer as eleições de novembro nos Estados Unidos. A declaração foi feita após se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Nova York.

“Essa é uma guerra que nunca deveria ter ocorrido e a resolveremos”, disse o candidato republicano à Casa Branca, na Trump Tower, sem dar mais explicações. Antes da reunião, Trump elogiou a “relação muito boa” que mantém com Zelenski, mas também com o presidente russo, Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia em 2022.

Ao final do encontro, Zelenski disse estar “agradecido pela reunião muito produtiva”. Trump e ele se encontraram um dia depois de o presidente ucraniano se reunir na Casa Branca com Joe Biden e com a vice-presidente e candidata, Kamala Harris, após passar pelo Congresso americano.

O líder ucraniano está em visita aos Estados Unidos, onde já recebeu o apoio do governo democrata. No entanto, está preocupado com o futuro da ajuda americana, caso Donald Trump vença as eleições de 5 de novembro.

Por outro lado, o candidato republicano, que tem o “Estados Unidos primeiro” como um dos pilares de sua campanha, critica frequentemente as grandes somas de dinheiro enviadas por Washington para apoiar Kiev desde 2022. Na mesma semana, Trump descreveu Zelensky como “o melhor vendedor do mundo”. “Cada vez que vem ao nosso país, vai embora com 60 bilhões de dólares”, ironizou.

Apoio de Biden

A reunião entre Trump e Zelensky ocorreu um dia depois de o presidente ucraniano se encontrar com o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris na Casa Branca. “A Rússia não ganhará”, garantiu Biden a Zelensky durante o encontro no Salão Oval.

O presidente americano também anunciou um aumento da ajuda em matéria de segurança, sem mencionar a autorização que Kiev aguarda para o uso de mísseis de longo alcance contra território russo. Zelensky destacou que “essa guerra pode ser vencida” com o apoio dos Estados Unidos e apresentou seu ‘plano de vitória’ para acabar com a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

Na última quinta, a Rússia reivindicou a tomada de Ukrainsk, a 30 km da cidade de Donetsk, uma região que Moscou afirma ter anexado. As tropas russas continuam a exigir a retirada de forças ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson como condição para negociações de paz.

