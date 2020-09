Geral O Facebook bloqueará novos anúncios políticos na semana anterior às eleições dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, se diz preocupado com os desafios que os eleitores enfrentariam devido à pandemia de coronavírus. (Foto: Reprodução)

O Facebook disse nesta quinta-feira (3) que não veiculará novos anúncios políticos na semana anterior às eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro. Para o restante do mundo, incluindo o Brasil, a empresa disse que ainda não há uma decisão sobre bloqueios semelhantes e avalia como vai proceder sobre o tema.

A maior rede social do mundo também afirmou que está criando um rótulo para publicações de candidatos ou campanhas que tentam reivindicar a vitória antes que os resultados eleitorais sejam oficiais.

O Facebook disse também que está ampliando os critérios para que conteúdos que desencorajem os eleitores sejam removidos.

Aumento na votação pelo correio

O presidente-executivo, Mark Zuckerberg, anunciou as mudanças em publicação no Facebook, afirmando que estava preocupado com os desafios que os eleitores enfrentariam devido à pandemia de coronavírus, que levou a um aumento na votação pelo correio.

“Também estou preocupado que, com nossa nação tão dividida e os resultados das eleições levando dias ou até semanas para serem finalizados, possa haver um risco maior de agitação civil em todo o país”, disse Zuckerberg.

Zuckerberg já havia defendido sua decisão de permitir um debate político livre no Facebook, inclusive por meio de anúncios pagos, que a empresa isenta de seu programa de verificação de fatos com parceiros externos, que incluem a agência de notícias Reuters.

O Facebook continuará a permitir a exibição de anúncios políticos que já estão no sistema, e permitirá que os valores das campanhas e a segmentação do usuário sejam alterados, mas bloqueará os ajustes no conteúdo ou design dos anúncios.

Zuckerberg afirmou que a empresa não planeja fazer mais mudanças em suas políticas em relação a questões eleitorais, além das mencionadas em sua publicação antes do anúncio oficial do resultado.

Eleições no Brasil

Com a proximidade também das eleições no Brasil, o portal de notícias G1 questionou o Facebook sobre se bloqueio semelhante de anúncios políticos seria feito também no País. Veja a resposta na íntegra: “Ainda não temos uma decisão sobre como vamos proceder em outras partes do mundo. Estamos nos concentrando na eleição presidencial dos Estados Unidos, onde a votação pelos correios traz consigo um conjunto particular de desafios. Vamos aprender a partir dessa experiência para avaliar como agir em outros lugares”, informou um porta-voz do Facebook. As informações são do portal de notícias G1.

