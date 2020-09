Geral O Facebook elimina contas chinesas falsas com conteúdo relacionado às eleições americanas

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Cerca de 133 mil contas seguiam uma ou mais dessas páginas que foram removidas e cerca de 61 mil pessoas estavam nos grupos. (Foto: Reprodução)

O Facebook anunciou na terça-feira (22) que eliminou contas, grupos e páginas falsas da China que publicavam conteúdo relacionado às eleições presidenciais americanas de novembro. “Eliminamos 155 contas, 11 páginas, nove grupos e seis contas do Instagram, por violarem nossas regras contra a interferência de pessoas ou governos estrangeiros”, informou Nathaniel Gleicher, chefe da política de segurança do Facebook.

O Facebook não conectou a campanha ao governo chinês e indicou que sua investigação encontrou vínculos com pessoas na província chinesa de Fujian.

A atividade fora da China concentrou-se principalmente nas Filipinas e no Sudeste Asiático em geral, e um pouco nos Estados Unidos, segundo Gleicher.

Cerca de 133 mil contas seguiam uma ou mais dessas páginas que foram removidas e cerca de 61 mil pessoas estavam nos grupos. Porém, menos de 3 mil contas baseadas nos EUA seguiam os conteúdos.

A presença no Instagram era menor, com 150 pessoas seguindo uma ou mais contas na rede social de fotos.

Foram gastos cerca de US$ 60 (R$ 330) em anúncios nas plataformas, pagos na moeda chinesa.

As publicações referiam-se principalmente à atividade naval no Mar da China Meridional, incluindo as embarcações da Marinha americana, informou o Facebook.

Os donos das contas teriam usado técnicas para driblar o firewall da China, que proíbe o uso da rede social americana.

Segundo Gleicher, as pessoas que controlavam as páginas fingiram ser cidadãos locais nos locais que visavam, e tentaram ocultar sua localização usando um software de rede privada virtual.

A rede publicou no Sudeste Asiático sobre o interesse de Pequim no Mar da China Meridional, a situação em Hong Kong, e em apoio ao presidente filipino, Rodrigo Duterte, informou o Facebook.

A rede estava ativa desde 2018, mas somente nos últimos meses passou a publicar conteúdo tanto em favor quanto contra o presidente americano, Donald Trump, e seu rival, o democrata Joe Biden, segundo Gleicher.

A Microsoft alertou no início de setembro que grupos da Rússia, China e Irã tentaram invadir contas de pessoas e organizações envolvidas nas campanhas presidenciais dos EUA. Chineses e iranianos rejeitaram a denúncia.

Vitória eleitoral antecipada

O Facebook não aceitará anúncios políticos que buscam reivindicar a vitória antes que os resultados das eleições norte-americanas de 2020 sejam declarados, um porta-voz da empresa tuitou nesta quarta-feira (23).

A mudança expande os planos da empresa, anunciados no início do mês de parar de aceitar novos anúncios políticos na semana antes da eleição. Na época, o Facebook disse que os anunciantes políticos poderiam retomar a criação de novos anúncios após o dia da eleição. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

